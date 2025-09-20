Ungewöhnliche Saison: Schweizer Ruderteam blickt auf Herausforderungen und Neustart

Die Schweizer Ruder-Elite steht vor einer besonderen Saison. Weniger Wettkämpfe, lange Pausen und neu formierte Teams prägen das Jahr. Die Weltmeisterschaft in Shanghai wird zum Gradmesser.

Ruderprofis erleben ungewöhnliche Zeiten. Normalerweise ist der Wettkampfkalender im Rudern relativ knapp bemessen: Europameisterschaft, Weltmeisterschaft , plus drei Weltcup-Rennen – und schon neigt sich die Saison dem Ende zu. Doch in diesem Jahr ist die Situation noch zugespitzter. Das Rennprogramm wurde auf lediglich drei Weltcup-Veranstaltungen reduziert.

Zwischen dem letzten Weltcup und der bevorstehenden Weltmeisterschaft liegen ganze zwölf Wochen Pause, also rund drei Monate, in denen statt Wettkämpfen ausschließlich Trainingsbetrieb angesagt ist. Diese lange Wettkampfpause stellt eine besondere Herausforderung dar und ist für die Athleten nicht optimal, wie Christian Stofer, der Chef Leistungssport der Schweizer Ruderinnen und Ruderer, betont. Er sieht in der Weltmeisterschaft eher einen Neustart für die Saison 2025. Diese ungewöhnliche Konstellation wirft wichtige Fragen hinsichtlich der Form und Wettkampferfahrung der Athleten auf. Die lange Vorbereitungszeit ermöglicht zwar intensives Training, doch der fehlende Wettbewerbsrhythmus könnte sich negativ auf die Leistung auswirken. Es gilt, in dieser Zeit die Spannung hochzuhalten und die physische sowie mentale Fitness optimal zu gewährleisten, um bei der Weltmeisterschaft in Bestform anzutreten. Die Trainer stehen vor der Aufgabe, die Athleten bestmöglich auf diesen ungewöhnlichen Saisonverlauf vorzubereiten und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.\Ein weiterer Aspekt, der die diesjährige Saison besonders macht, ist die nacholympische Phase. Nach Olympischen Spielen ist der Rudersport traditionell von Veränderungen geprägt. Viele Athletinnen und Athleten beenden nach den Olympischen Spielen ihre Karrieren, was dazu führt, dass Teams neu zusammengestellt werden. Diese Umstrukturierungen sind in der Regel mit einem gewissen Anpassungsaufwand verbunden, da sich die Teams finden und aufeinander abstimmen müssen. Im Hinblick auf Swiss Rowing wird die Weltmeisterschaft in Shanghai (21. bis 28. September) besonders interessant, da alle neun Schweizer Boote für diese Saison neu formiert wurden. Diese Neuzusammensetzung der Teams bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Einerseits ermöglicht die lange Pause den Athleten, sich besser kennenzulernen, ihre Zusammenarbeit zu verbessern und neue Strategien zu entwickeln. Andererseits erfordert es von den Trainern und Athleten, in kurzer Zeit ein neues Teamgefühl aufzubauen und die optimale Zusammensetzung der einzelnen Boote zu finden. Der Fokus liegt nun darauf, die Fähigkeiten der einzelnen Ruderinnen und Ruderer optimal zu kombinieren, um erfolgreich zu sein. Die Trainer haben die anspruchsvolle Aufgabe, diese neuen Teams schnellstmöglich zu harmonisieren und sie auf die hohen Anforderungen der Weltmeisterschaft vorzubereiten.\Die bevorstehende Weltmeisterschaft in Shanghai wird somit zu einem entscheidenden Gradmesser für die Schweizer Ruderinnen und Ruderer. Sie dient nicht nur als Saisonabschluss, sondern auch als wichtiger Test für die zukünftige Ausrichtung des Teams. Die Ergebnisse werden Aufschluss darüber geben, wie gut die neu zusammengestellten Teams zusammenarbeiten und wie effektiv die langen Trainingsphasen waren. Die Athleten müssen in der Lage sein, die Herausforderungen der ungewöhnlichen Saison anzunehmen und ihre Leistung unter Beweis zu stellen. Die Trainer und Betreuer haben eine wichtige Rolle, um die Athleten optimal zu unterstützen und ihnen die notwendige mentale und physische Unterstützung zu geben. Die Weltmeisterschaft bietet die Gelegenheit, die Weichen für die Olympischen Spiele 2028 zu stellen und die Basis für zukünftige Erfolge zu legen. Die Erwartungen sind hoch, und die gesamte Schweizer Ruder-Community fiebert der Veranstaltung entgegen, um zu sehen, wie sich die Athleten in diesem anspruchsvollen Umfeld schlagen werden. Es wird ein spannendes Kapitel im Schweizer Rudersport





