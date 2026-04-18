Ungarns Chance: Magyar vor schwerer Aufgabe – Ein Vergleich mit Polen

Ungarns neuer Hoffnungsträger Péter Magyar steht vor einer immensen Aufgabe: die Überwindung des Orbán-Systems. Im Gegensatz zu Polen hat er jedoch eine stärkere Ausgangsposition im Parlament, um notwendige Reformen umzusetzen. Dennoch mahnt die Erfahrung, dass der Wiederaufbau einer Demokratie nach autokratischer Herrschaft langwierig und komplex ist, während die EU eine unterstützende, aber auch korrigierende Rolle spielen muss. Letztlich liegt die Verantwortung für die Rettung der Demokratie bei den Bürgern selbst.

Die Beseitigung einer Autokratie ist eine schwierige Aufgabe, wie die Situation in Polen zeigt. Péter Magyar hat in Ungarn jedoch eine vorteilhaftere Ausgangslage, und das aus mehreren Gründen. Es mag verlockend sein, die Abwahl von Viktor Orbán als einen gewaltigen Windstoß zu betrachten, der all das Unrecht und die Korruption, die sich in Ungarn ausgebreitet haben, mit einem Schlag wegfegen wird.

Der parteiische Staat, die voreingenommenen Richter und Medien, die Günstlingswirtschaft – das ganze System, das sein Erbauer selbst als «illiberal» bezeichnet hat, soll in einer liberalen Konterrevolution wieder befreit werden. So lautet zumindest der Plan. Orbán hatte es geschafft, in 16 Jahren die Medien gefügig zu machen und das Wahlsystem seinen Zwecken anzupassen. Dennoch wurde er am Ende abgewählt – und das mit deutlicher Wirkung. Ungarn schien offenbar reif für einen friedlichen Machtwechsel. Aber niemand sollte sich deshalb in Sicherheit wiegen: Autokraten schaden einer Gesellschaft und einer Demokratie auch dann noch, wenn sie längst gestürzt sind. Die Verheerungen reichen meist tiefer, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Und die Erfahrung lehrt uns, dass es ungleich leichter ist, eine Demokratie zu zerrütten, als sie danach wiederherzustellen. Immerhin ist Magyars Ausgangslage besser, als sich selbst die kühnsten Optimisten es erhofft hatten. Zum einen hat die Woche seit der Wahl eindrücklich gezeigt, dass die neue Regierung entschlossen ist, das «alte System» aufzubrechen und abzuschaffen, und dass sie jenen, die sie daran hindern wollen, mutig entgegentritt. Noch entscheidender ist zum anderen, dass sie im neuen Parlament über eine verfassungsgebende Mehrheit verfügt. Diese benötigt sie dringend, um Orbáns Günstlinge in den Institutionen loszuwerden und um Gesetze zu ändern, die rechtsstaatliche Grundsätze verletzen. Diese politische «Supermehrheit» war und ist es, die dem rechtsliberalen Donald Tusk in Polen fehlt, um seine Aufgabe zu erfüllen: das illiberale System zurückzudrehen, das die rechtsnationalistische Partei von Jaroslaw Kaczynski schuf. Deren Leute hatten in Warschau lediglich 8 Jahre regiert, nicht 16 wie Orbán, kamen auf dessen Pfad aber so weit voran, dass Polen auch zweieinhalb Jahre nach Tusks Wahlsieg noch in autokratischen Strukturen feststeckt. Reformen sind zwar beabsichtigt, bleiben aber politisch blockiert. Die EU-Flagge darf wieder wehen: In Budapest wird die Bühne hergerichtet, von der aus Wahlsieger Péter Magyar zu seinen Anhängern spricht. Auch Magyar wird in Ungarn erkennen müssen, dass autoritäre und korrupte Praktiken die Gesellschaft längst kreuz und quer durchziehen, auch die Wirtschaft. Sie aufzudecken und auszuschalten, wird eine herkulische Aufgabe werden. Die neue Regierung wird diese nicht allein bewältigen können; Zivilgesellschaft, Medien und Justiz müssen mithelfen. Bei solchen Machtwechseln besteht zudem immer die Gefahr, dass ein Autokrat am Ende nur durch einen anderen ersetzt wird – und ein Oligarch durch den nächsten. Wie immun die neue Führung gegen solche Verlockungen sein wird, bleibt abzuwarten. Vorsicht mahnt auch die Erkenntnis, dass westliche Autokraten in der Regel nicht abgewählt werden, weil sie die Demokratie schleifen oder ihre Rechte überdehnen, sondern weil den Menschen das Brot, die Butter oder das Toilettenpapier schlicht zu teuer werden. So war es auch in Ungarn, und auch der Amerikaner Donald Trump hat am Ende vermutlich mehr Angst vor einem Preis von 4 Dollar pro Gallone Benzin als vor den Protesten jener, die ihm den Missbrauch seiner Macht vorwerfen. Wie stark sich gefährdete Demokratien von außen stützen oder korrigieren lassen, ist ebenfalls eine offene Frage. Wenig bestritten ist mittlerweile immerhin, dass die Europäische Union sich den autokratischen Projekten in Ungarn und Polen schneller und entschlossener hätte entgegenstellen müssen – gerade auch im Lichte der jüngsten Wahl. Brüssels Strafmaßnahmen gegen Budapest hatten die Wirtschaftskrise seit 2022 zwar nicht abgewendet, aber offenbar zu einer Schwächung Orbáns beigetragen, was wiederum seine Wiederwahl erschwerte. Klar ist auch, dass die EU Ungarn auf dem Weg zurück zum Rechtsstaat jetzt nach Kräften unterstützen muss. Vor allem indem sie – im Gegenzug zu den nötigen Reformen – jene zurückgehaltenen Milliarden auszahlt, die dem Land zustehen. So wichtig unabhängige Medien und Richter bei solch schwierigen Transformationen auch sind: Am Ende können nur aufgeklärte, engagierte und selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger die Demokratie retten. Wenn sie nicht gegen Missbräuche der Macht aufstehen, wenn sie populäre, aber autoritäre Figuren nicht in die Schranken weisen oder abwählen, wird niemand es tun. Nicht in Ungarn, und auch nicht anderswo. Die EU-Flagge darf wieder wehen: In Budapest wird die Bühne hergerichtet, von der aus Wahlsieger Péter Magyar zu seinen Anhängern spricht





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