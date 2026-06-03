Ungarn plant neue Vermögenssteuer für Reiche

Der neue ungarische Premierminister Peter Magyar plant eine neue Vermögenssteuer, um die Reichen im Land zu besteuern. Die Steuer soll ab einem Vermögen von umgerechnet über 2,5 Millionen Franken greifen und würde vor allem die ungarischen Oligarchen treffen.

Der neue ungarische Premierminister Peter Magyar plant eine neue Vermögenssteuer , um die Reiche n im Land zu besteuern. Seine Tisza-Partei hat im Manifest eine jährliche Reichtumssteuer von etwa 1 Prozent versprochen, die ab einem Vermögen von umgerechnet über 2,5 Millionen Franken greifen würde.

Das Vermögen von Ehepartnern und Kindern würde mitgezählt, um Umgehungen der Steuer zu vermeiden. Die Regierung will Ende dieser Woche mehr Details bekannt geben. Rechnungsbeispiel: Wer umgerechnet 20 Millionen Franken besitzt, müsste jedes Jahr etwa 75'000 Franken Vermögenssteuern abliefern. Das Ziel ist, durch diese Steuer wieder gestohlene Staatsgelder zurückzubehalten.

Schätzungen gehen davon aus, dass in den letzten Jahren rund 20 Milliarden Euro verschwunden sind. Die Steuer würde vor allem die ungarischen Oligarchen treffen, also Unternehmer oder Beamte, die sich während der Vorgängerregierung an Staatsaufträgen bereichert hatten. Das Oligarchensystem unter Orban sei ein Kern von 13 Oligarchen identifiziert worden, die das System des langjährigen Ministerpräsidenten Viktor Orban getragen haben. Der bekannteste ist Lorinc Meszaros, der Schulfreund von Viktor Orban aus seinem Heimatdorf.

Er stieg in wenigen Jahren vom fast mittellosen Heizungsmonteur zu einem der reichsten Ungarn auf und besitzt heute über 5 Milliarden Euro. Der zweit bekannteste ist Istvan Tiborcz, der Schwiegersohn von Viktor Orban. Er besitzt über seine Firmengruppe zahlreiche Luxusimmobilien und Prunkbauten. Kritisiert wird, dass Magyar auf eine neue Steuer für Vermögende setzt, statt die Unternehmer strafrechtlich zu verfolgen.

Der Osteuropa-Korrespondent Peter Balzli sagt, dass dieser Weg über das Strafrecht viel komplizierter und langwieriger sei. Korruptionsdelikte seien oft nur sehr schwer zu beweisen. Die Bevölkerung in Ungarn hat die Teuerung in den letzten zwei, drei Jahren stark zugenommen. Viele Menschen haben grosse Mühe, mit ihrem Lohn noch über die Runden zu kommen.

Der Osteuropa-Korrespondent sagt, dass der Ärger über korrupte Politiker in solchen Zeiten natürlich noch viel grösser sei. Peter Magyar habe die Wahlen auch deshalb gewonnen, indem er den luxuriösen Lebensstil der unter Orban reich gewordenen Elite angeprangert hat. Jetzt fordern viele Bürger, dass dieser sogenannte neue Adel zur Kasse gebeten wird. Der Osteuropa-Korrespondent sagt, dass viele Menschen in Ungarn fühlen, dass jetzt eine Art Gerechtigkeit Einzug halten muss.

Diese Reichtumssteuer ist für viele Menschen in Ungarn das Symbol für diese Gerechtigkeit. Streng ökonomisch gesehen wirkt sich eine neue Steuer fast immer negativ auf die Wirtschaft aus, wie Balzli sagt. Die Steuer betreffe jedoch nur reiche Personen und sei mit 1 Prozent wirklich sehr niedrig bemessen. Der Staat werde mit dieser Steuer mehr Geld zur Verfügung haben und kann mehr ausgeben.

Diese neue Binnennachfrage kurbelt natürlich die Wirtschaft an. Also dürften sich die negativen Auswirkungen in engen Grenzen halten, sagt Balzli





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