Ungarn hofft auf rasches Ende des EU-Sanktionsverfahrens nach Machtwechsel

Nach dem Wahlsieg der Opposition und dem erwarteten Ausscheiden von Viktor Orbán deutet alles auf eine Einstellung des EU-Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn hin. Der designierte Nachfolger Peter Magyar signalisiert ein klares Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit und europäischen Werten.

Ungarn könnte nach dem Wahlsieg der Opposition und dem erwarteten Ausscheiden von Ministerpräsident Viktor Orbán mit einer raschen Beendigung des EU-Sanktionsverfahrens gemäß Artikel 7 rechnen.

Der Europäische Rat hat sich am Mittwoch für die Einleitung erster Schritte zur Einstellung dieses Verfahrens ausgesprochen, welches im Extremfall zum Entzug von Ungarns Stimmrecht bei Entscheidungen der Europäischen Union hätte führen können. Die Entscheidung basiert auf der Einschätzung, dass der designierte Nachfolger Orbáns, Peter Magyar, ein deutliches Bekenntnis zum Rechtsstaat und zu den grundlegenden Werten Europas signalisiert hat. Magyar, der derzeit als Europaabgeordneter tätig ist, hat sich klar für einen pro-europäischen Kurs und konkrete Reformen ausgesprochen.

Diese Haltung wird von führenden europäischen Politikern positiv bewertet. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament, Manfred Weber, begrüßte den pro-europäischen Ansatz des neuen Premierministers und forderte umgehend Konsequenzen. Er betonte, dass die klare Positionierung Magyars die Grundlage für die Einstellung des Artikel-7-Verfahrens bildet. Weber erinnerte daran, dass dieses Verfahren im Jahr 2018 aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung europäischer Grundwerte in Ungarn eingeleitet wurde.

Das Verfahren stellt ein starkes Instrument dar, um Mitgliedsstaaten zur Rechenschaft zu ziehen, die gegen die gemeinsamen Werte der EU verstoßen, darunter Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Die Initiierung des Verfahrens war ein Zeichen der Besorgnis über die Entwicklung in Ungarn, insbesondere in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz, die Medienfreiheit und die Rechte von Minderheiten.

Die lange Dauer des Verfahrens und die politischen Hindernisse, die einer Einigung im Rat entgegenstanden, führten jedoch zu einer gewissen Lähmung und einer Verlangsamung des Fortschritts. Die Einstellung des Artikel-7-Verfahrens wäre ein bedeutendes Signal für die Zukunft der Beziehungen zwischen Ungarn und der Europäischen Union. Es würde die Möglichkeit eröffnen, eine konstruktivere Zusammenarbeit in Bereichen wie Migration, Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

Allerdings betonen Beobachter, dass die tatsächliche Umsetzung der von Magyar zugesagten Reformen entscheidend sein wird, um das Vertrauen der EU-Institutionen und der anderen Mitgliedsstaaten zurückzugewinnen. Es wird erwartet, dass die Europäische Kommission und das Europäische Parlament die Entwicklungen in Ungarn genau beobachten und sicherstellen werden, dass die Reformen tatsächlich zu einer Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung europäischer Grundwerte führen. Die Frage der Medienfreiheit, der Unabhängigkeit der Justiz und der Rechte von zivilgesellschaftlichen Organisationen wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

Ein positiver Verlauf könnte auch dazu beitragen, die Spaltung innerhalb der Europäischen Union zu verringern und die Einheit der Mitgliedsstaaten in wichtigen politischen Fragen zu stärken. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Magyar seine Versprechen einhalten und Ungarn auf einen neuen, pro-europäischen Kurs führen kann. Die EU wird ihrerseits bereit sein müssen, konstruktiv mit der neuen ungarischen Regierung zusammenzuarbeiten und sie bei der Umsetzung der notwendigen Reformen zu unterstützen.

Die Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus der Vergangenheit ergeben haben, erfordert Geduld, Dialog und ein gemeinsames Engagement für die europäischen Werte





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