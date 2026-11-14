Ungarn: Fund von 16,4 Millionen Franken bei Ermittlungen gegen Ex-Minister

Ungarische Behörden haben Bargeld in Millionenhöhe bei Ermittlungen gegen den ehemaligen Entwicklungsminister Miklós Sesztak gefunden. Der Fund schockiert die Fidesz-Partei.

Ungarische Anti-Korruptionsbehörden haben bei Razzien gegen den ehemaligen Entwicklungsminister Miklós Sesztak Bargeld im Wert von 16,4 Millionen Franken sichergestellt. Die massive Geldmenge wurde in mehreren Landesteilen vergraben oder in Lagerhallen versteckt aufgefunden, was zu einer erheblichen politischen Erschütterung führt.

Fundorte und Höhe des Bargelds

Die Nationalversammlung für Verfassungsschutz und Sicherheit (NVVH) gab bekannt, dass die Ermittler in Erdlöchern, Tresoren und Lagerräumen in Budapest, dem Norden und Südosten Ungarns große Mengen an Bargeld entdeckten. Zu den sichergestellten Währungen gehören Euro-, Dollar- und Forint-Scheine, die in Bündeln und Paketen angeordnet waren. Der finanzielle Gesamtwert dieser Geldbündel beläuft sich laut offizieller Angabe der Behörde auf umgerechnet 16,4 Millionen Franken.

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Miklós Sesztak, der 58-jährige ehemalige Minister und Abgeordnete, stand im Fokus dieser großangelegten Operation. Sesztak galt als einer der wichtigsten politischen Gefolgsmänner des im April 2024 abgewählten Ministerpräsidenten Viktor Orbán im Nordosten des Landes. Seine Festnahme erfolgte bereits im vergangenen September, nachdem der Verdacht auf schwere Korruption geäußert worden war. Die Videoaufnahmen der Behörde dokumentieren den Moment der Sicherstellung des mutmaßlich illegal erworbenen Vermögens.

Vorwürfe gegen Sesztak und Volan-Abwicklung

Den Ermittlungen der NVVH zufolge soll Miklós Sesztak zusammen mit weiteren Beschuldigten während seiner Amtszeit als Entwicklungsminister zwischen 2014 und 2018 das staatliche Autobusunternehmen Volan geschädigt haben. Der Vorwurf lautet, dass durch Beschaffungsprozesse Dutzende Millionen Euro verloren gingen. Sesztak wird vorgeworfen, diese Finanzströme kontrolliert oder ermöglicht zu haben, was als schwerwiegender Eingriff in die staatlichen Finanzen gewertet wird.

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Die politische Bedeutung des Falls unterstreicht die Rolle von Sesztak innerhalb der früheren Regierung. Als enger Vertrauter von Viktor Orbán repräsentierte er die politische Struktur in der Nordostregion Ungarns. Die aktuelle Situation stellt eine direkte Zäsur dar, da die neuen Behörden unter Ministerpräsident Peter Magyar nun systematisch gegen die Vorgängerregierung und deren hochrangige Mitglieder vorgehen.

Politische Reaktionen und interne Konflikte

Die Enthüllungen über die verbargenen Millionen haben nicht nur die Opposition, sondern auch die eigene Partei von Viktor Orbán, die Fidesz-Partei, in Erstaunen versetzt. Viele Anhänger der konservativen Partei zeigten sich schockiert von den Bildern der versteckten Geldbündel. Fidesz-Fraktionschef János Boka forderte Miklós Sesztak bereits am Samstag öffentlich auf, sein Mandat im ungarischen Parlament niederzulegen, um die Integrität der Partei zu wahren.

Viktor Orbán selbst reagierte auf den Skandal mit einer klaren Distanzierung in seinem Social-Media-Auftritt. Auf Facebook schrieb er: "So ist unsere politische Gemeinschaft nicht, so sind wir nicht, so ist der Fidesz nicht." Diese Äußerung dient vermutlich der Abgrenzung von den konkreten Vorwürfen gegen Sesztak, obwohl Orbán den aktuellen Rechtsprechungsprozess als politische Rache einordnet. Orbán und die Führung der Fidesz bezeichnen prominente Untersuchungshäftlinge, darunter Sesztak, den ehemaligen Kultusminister Balázs Hanko und den jüngeren Bruder von Orbán, Aron Orbán, als Opfer einer willkürlichen Justiz.

Umfeld und gesellschaftliche Auswirkungen

Die Untersuchungshaft gegen Aron Orbán, die am Mittwoch verhängt wurde, wirft ihm Menschenhandel und den Missbrauch seines politischen Einflusses vor. In Budapester Kirchen wurden zuletzt Gebete für die Inhaftierten organisiert, was die Polarisierung in der ungarischen Gesellschaft weiter vertieft. Aus dem Lager von Orbán heißt es, Ministerpräsident Peter Magyar wolle die Opposition auslöschen und eine Diktatur errichten, um die eigenen Machtpositionen zu sichern.

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Die politischen Konsequenzen sind bereits im Meinungsforschungsbarometer sichtbar. Die Fidesz-Partei, die bei der Wahl im April noch 39 Prozent der Wählerstimmen erhielt, liegt laut einer jüngsten Umfrage derzeit nur noch bei 20 Prozent. Der massive Rückgang der Beliebtheit korreliert mit den fortlaufenden Korruptionsskandalen und der Eskalation der rechtlichen Schritte gegen die alte Elite. Die ungarische Justiz setzt damit ein starkes Signal für die Aufarbeitung der vergangenen Jahre.