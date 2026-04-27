Ungarn fordert schnelle Wiederaufnahme der Druschba-Pipeline und warnt vor politischen Bedingungen

Der künftige ungarische Ministerpräsident Péter Magyar drängt auf die schnelle Wiederinbetriebnahme der Druschba-Pipeline und lehnt politische Bedingungen der Ukraine ab. Die Pipeline, die russisches Öl über die Ukraine nach Ungarn transportiert, war nach einem russischen Angriff im Januar beschädigt worden. Die Ukraine hat die Reparatur abgeschlossen, doch bleibt unklar, ob Russland die Lieferungen wieder aufnimmt. Die Situation könnte sich entschärfen, nachdem die EU ein milliardenschweres Darlehen für die Ukraine genehmigt hat.

Im Konflikt um die Druschba-Pipeline hat der voraussichtliche künftige ungarische Ministerpräsident Péter Magyar eine schnelle Wiederaufnahme der Öllieferungen gefordert und die ukrainische Regierung vor politischen Bedingungen gewarnt.

Magyar erklärte gegenüber dem Sender Euronews: Wenn die Druschba für den Öltransport geeignet ist, dann öffnen Sie sie bitte wie versprochen, und wir bitten die Russen, das Öl einzuspeisen, denn ohne einen von ihnen wird sie nicht funktionieren. Damit reagierte der designierte Regierungschef auf Signale aus Kiew, wonach eine Wiederaufnahme der Lieferungen mit EU-Finanzhilfen verknüpft werden könnte. Magyar wies dies scharf zurück. Das wird nicht nur Ungarn nicht akzeptieren, sondern auch Europa nicht, sagte er und sprach von unzulässigem Druck.

Kurz darauf meldete die Ukraine Fortschritte. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die beschädigte Pipeline sei repariert worden. Die Ukraine hat die Reparatur an der Druschba-Öl-Pipeline, die durch einen russischen Angriff beschädigt worden war, abgeschlossen, schrieb er. Gleichzeitig stellte er einen Zusammenhang mit europäischer Unterstützung her.

Die Pipeline, die russisches Öl über die Ukraine nach Ungarn transportiert, war seit Monaten außer Betrieb. Hintergrund ist ein russischer Angriff im Januar, der die Infrastruktur beschädigte. In der Folge blockierte Ungarns Regierung unter Viktor Orbán zeitweise ein milliardenschweres EU-Darlehen für die Ukraine und verwies auf die unterbrochenen Lieferungen. Nun, nach der Genehmigung eines Darlehens in Höhe von rund 90 Milliarden Euro aus Brüssel, deutet sich eine Entspannung an.

Budapest hatte signalisiert, seine Blockade aufzugeben, sobald die Öltransporte wieder anlaufen. Die Druschba-Pipeline ist für Ungarn von großer Bedeutung, da das Land stark von russischen Ölimporten abhängig ist. Die ukrainische Regierung hatte zuvor betont, dass die Reparaturarbeiten an der Pipeline abgeschlossen seien und die Infrastruktur wieder betriebsbereit sei.

Allerdings bleibt die Frage offen, ob die russische Seite bereit ist, die Lieferungen wieder aufzunehmen. Magyar betonte, dass Ungarn weiterhin auf eine schnelle Lösung des Konflikts dränge, um die Energieversorgung des Landes zu sichern. Die EU hatte in den letzten Monaten versucht, eine Lösung für die Situation zu finden, um die Spannungen zwischen Budapest und Kiew zu entschärfen. Die Wiederaufnahme der Öllieferungen könnte ein wichtiger Schritt in Richtung einer Deeskalation sein.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob alle beteiligten Parteien bereit sind, ihre Positionen anzupassen, um eine dauerhafte Lösung zu finden





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