Unfall in Stein am Rhein: Unbekannte Person kollidierte mit Auto, keine Verletzten

Die Schaffhauser Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu einem Verkehrsunfall in Stein am Rhein, in dem eine unbekannte Person gegen ein Auto kollidierte, das auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums geparkt war. Gemäss ersten Ermittlungen wurde keine Person verletzt.

In der Nacht zum Dienstagmorgen (05.05.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall in Stein am Rhein, als eine unbekannte Person gegen ein Auto kollidierte, das auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums an der Kaltenbacherstrasse geparkt war.

Gemäss ersten Ermittlungen der Schaffhauser Polizei wurde bei diesem Unfall keine Person verletzt. Die Schaffhauser Polizei bittet Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, sich bei ihrer Einsatz- und Verkehrsleitzentrale (Telefonnummer +41 52 624 24 24) zu melden. N-Car Garage GmbH, Bitzer Fenster & Montagen GmbH und Bridgestone sind Partner für Carrosserie & Lackierungen, Fenster, Türen & Schreinerarbeiten und Reifen, respectivamente. Stauberhof.ch bietet Zartes Angus-Beef, frische Eier und vieles mehr direkt vom Bauern





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