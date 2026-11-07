Unfall in Oberriet: Mann stürzt mit Auto in den Dürrenbach

Ein 36-jähriger Autofahrer verlor am Freitag bei Oberriet die Kontrolle und stürzte mit seinem Wagen in den Dürrenbach. Leichte Verletzungen, Totalschaden.

Am Freitagmittag ereignete sich auf der Staatsstrasse in der Nähe von Oberriet ein spektakulärer Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Autofahrer verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug und stürzte mit diesem in den Dürrenbach. Die Behörden bestätigen den Vorfall und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Kritischer Unfallhergang am Dürrenbach

Der genaue Zeitpunkt des Vorfalls liegt bei kurz vor 12.00 Uhr am Freitag. Der 36-jährige Lenker fuhr mit seinem Privatwagen auf der Staatsstrasse in Richtung Oberriet. Als er sich auf Höhe des Baches Dürrenbach befand, verlor er rechtsseitig die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto verliess die Fahrbahn und prallte zunächst gegen ein Brückengeländer. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Wagen in den Bach, wo er schliesslich zur Ruhe kam. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Umstände des Unfalls am folgenden Tag, am Samstag, offiziell mitgeteilt.

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Rettungseinsätze und Bergung des Fahrzeugs

Nach dem Absturz in den Dürrenbach waren sofortige Massnahmen zur Bergung erforderlich. Die Feuerwehr und ein spezialisierter Abschleppdienst eilten zum Tatort, um das schwer beschädigte Fahrzeug aus dem Wasser zu ziehen. Die Bergungsmassnahmen waren notwendig, da das Auto einen Totalschaden erlitten hat. Die Einsatzkräfte sicherten die Stelle und sorgten für die sichere Entnahme des Wracks. Dabei konnte keine Gefahr für die umliegende Infrastruktur festgestellt werden.

Gesundheitszustand des Fahrers nach Kollision

Obwohl das Fahrzeug schwersten Schäden ausgesetzt war, bleiben die Verletzungen des Autofahrers überraschend gering. Der 36-Jährige zog sich bei dem Aufprall nur leichte Verletzungen zu. Trotzdem wurde er vorsorglich von den Helfern am Ort des Geschehens versorgt. Anschliessend wurde er ins Spital gebracht, um einer detaillierten medizinischen Abklärung zu unterziehen. Eine lebensbedrohliche Situation für den Fahrer bestand laut den ersten Meldungen nicht. Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte, dass der Zustand des Mannes als nicht kritisch eingestuft wird.

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Offizielle Stellungnahme der Sicherheitskräfte

Die Kantonspolizei St. Gallen hat die offiziellen Mitteilungen zum Unfallhergang am Samstag aktualisiert. In der Stellungnahme wird der Ablauf des Unfalls präzise beschrieben. Besonders hervorgehoben wird der Zeitpunkt und die genaue Stelle am Dürrenbach. Die Polizei bedankt sich implizit bei den Rettungskräften für ihre schnelle Intervention. Die Mitteilung dient auch der Transparenz gegenüber der lokalen Bevölkerung in Oberriet. Es gibt bisher keine Hinweise auf eine andere beteiligte Partei.

Massnahmen und Folgen des Verkehrsvorfalls

Der Totalschaden am Fahrzeug bedeutet einen hohen finanziellen Aufwand für den Lenker. Die Reinigung des Gewässers und die Beseitigung der Trümmer obliegt den zuständigen Fachdiensten. Die Staatsstrasse in Richtung Oberriet war vorübergehend beeinträchtigt, bis die Bergung abgeschlossen war. Verkehrsbehinderungen wurden gemäss den Behörden schnell beseitigt. Die Untersuchung der Unfallursache steht noch aus. Es ist unklar, ob Alkohol, Ablenkung oder technische Mängel zum Kontrollverlust führten.