In Egerkingen SO wurde am 13. November 2026 ein 13-Jähriger von einem Lieferwagen erfasst. Die Polizei sucht Zeugen zur Aufklärung des Vorfalls.

Am Freitag, dem 13. November 2026, ereignete sich auf der Bahnhofstrasse in Egerkingen im Kanton Solothurn ein Verkehrsvorfall, bei dem ein dreizehnjähriger Schüler von einem Lieferwagen erfasst wurde. Das Opfer erlitt bei der Kollision lediglich leichte Verletzungen, die jedoch eine medizinische Versorgung erforderten. Der Vorfall wurde am frühen Nachmittag um 13.10 Uhr gemeldet und löste sofortige Ermittlungen der lokalen Behörden aus. Die genaue Umstände des Zusammenstoßes sind nach wie vor Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen, da das Verhalten des Fahrers nach dem Unfall als unklar gilt.

Verlauf der Kollision am Nachmittag

Die Kollision zwischen dem Personenkraftwagen und dem Jugendlichen fand am Freitag, dem 13. November 2026, gegen 13.10 Uhr statt. Der Lieferwagenfahrer hielt nach dem Aufprall an und erkundigte sich direkt nach dem Gesundheitszustand des dreizehnjährigen Schülers. Dieser Check-in erfolgte unmittelbar, bevor der Lenker seinen weiteren Weg fortsetzte. Die Polizei bestätigt, dass der Fahrer den Unfallort nicht verlassen hatte, bevor er sich wieder auf die Straße begab, was die Dynamik des Vorfalls für die Spurensicherung relevant macht. Es gibt derzeit keine Hinweise auf schwere körperliche Schäden bei dem Schüler, der jedoch als Wachsame Person im Straßenverkehr gilt.

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Polizeiliche Suche nach Zeugen

Die kantonale Polizei sucht aktiv nach Zeugen, die den Unfallhergang亲眼 witnessed haben oder Hinweise zum weißen beziehungsweise beigefarbenen Lieferwagen geben können. Da die Identität des Fahrers und seines Fahrzeugs noch nicht vollständig geklärt ist, sind Angaben zur Fahrzeugtechnik und zum Unfallzeitpunkt entscheidend für die weitere Procedure. Die Ermittler bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die sich am 13. November 2026 in der Bahnhofstrasse aufhielten, sich zu melden. Besonders wichtig sind Angaben zum genauen Verhalten des Lenkers nach der Kollision, da dessen Flucht oder Aufenthalt am Ort des Geschehens eine zentrale Rolle in der Aufklärung spielt.

Rechtliche Konsequenzen und Strategie

Über den weiteren Verlauf der rechtlichen Schritte hinaus wird berichtet, dass sich der Fahrer umgehend einen Strafverteidiger suchen soll. Die Strategie der Verteidigung sieht vor, dass der Angeklagte bei der Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft konsequent sein Schweigerecht wahrnimmt. Quellen deuten darauf hin, dass die Staatsanwältin im Falle eines Plauderns des Fahrers eine subtile Narrative namens 'Gschichtli' gegen ihn verwenden könnte. Diese Taktik zielt darauf ab, jede Aussage, die nicht vorher mit dem Anwalt abgesprochen wurde, strategisch im Verfahren zu nutzen. Das Schweigen wird als zentrales Element der Abwehrmaßnahme betrachtet.

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Aufklärung und gesellschaftliche Reaktion

Neben der rein juristischen Verteidigung wird eine alternative Lösung angesprochen, die auf anonymen Spenden basiert. Sollte es dem Fahrer gelingen, anonym zu bleiben, könnte eine angemessene Spende an ein Hilfswerk als ausreichende Maßnahme gelten, um das Verfahren zu beenden. Diese Option steht jedoch im Spannungsfeld zur aktuellen polizeilichen Fahndung, die auf eine vollständige Identifizierung und strafrechtliche Verfolgung abzielt. Die Frage, ob eine finanzielle Zuwendung vor einer formalen Anklage die Sache erledigt, bleibt offen, da die Polizei bisher keine Anzeichen einer außergerichtlichen Einigung zeigt.

Weitere Schritte der Behörden

Die Behörden in Egerkingen werden den Fall weiterverfolgen und alle möglichen Hinweise auswerten. Es ist davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Voruntersuchung entscheiden wird, ob Anklage erhoben wird. Bis dahin bleibt der Fall in der öffentlichen Wahrnehmung präsent, insbesondere da ein Minderjähriger involviert war. Die Polizei setzt ihre Bemühungen fort, die remaining Lücken im Wissensstand der Öffentlichkeit zu schließen. Jede weitere Information kann dazu beitragen, den Unfallhergang endgültig zu klären und die Verantwortlichkeiten klar zuzuordnen.