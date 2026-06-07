Unfall in Aarau: Lieferwagen erfasst 12-Jährigen und flüchtet

Ein 12-jähriger Junge wurde auf einem Fussgängerstreifen in Aarau von einem weissen Lieferwagen angefahren. Die Fahrerin beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagabend kam es in Aarau zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht . Ein 12-jähriger Junge wurde auf dem Fussgängerstreifen am Gönhardweg von einem weissen Lieferwagen erfasst und leicht verletzt.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, war der Junge mit seinem Fahrrad unterwegs, als er den Fussgängerstreifen in der Nähe des Schulhauses Gönhard überquerte. Plötzlich näherte sich ein weisser Lieferwagen mit roter Aufschrift, der von der Hallwylstrasse kommend in Richtung KEBA fuhr. Der Fahrer oder die Fahrerin übersah offenbar den Jungen und erfasste ihn mit dem Fahrzeug. Obwohl der Lieferwagen kurz nach dem Zusammenstoss anhielt, setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern.

Die Mutter des 12-Jährigen meldete den Vorfall kurz nach 18.00 Uhr der Polizei. Der Junge erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, konnte aber noch am Abend nach Hause entlassen werden. Die Kantonspolizei Aargau hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zur fahrzeugführenden Person geben können. Der Lieferwagen wird als weisser Kastenwagen mit einer roten Beschriftung beschrieben.

Möglicherweise handelt es sich um ein Fahrzeug eines lokalen Gewerbebetriebs. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Personen, die Angaben zum Fahrzeug oder zur Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei unter der Telefonnummer 062 886 88 88 oder per E-Mail zu melden. Auch wer andere relevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden. Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht sind kein Einzelfall.

Immer wieder kommt es vor, dass Unfallverursacher sich unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernen, oft aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder weil sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrerflucht eine Straftat ist und mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet werden kann. In diesem Fall hat die Fahrerin nicht nur ihre Pflicht zur Hilfeleistung verletzt, sondern auch noch einen Minderjährigen gefährdet. Der Vorfall hat in Aarau für Betroffenheit gesorgt.

Anwohner und Eltern fordern verstärkte Kontrollen und Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Fussgängerstreifen. Die Polizei hat bereits angekündigt, in den kommenden Tagen vermehrt Präsenz zu zeigen und Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Auch die Schulleitung des Schulhauses Gönhard hat sich eingeschaltet und wird die Kinder über das richtige Verhalten im Strassenverkehr sensibilisieren. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden, die das Kennzeichen des Lieferwagens notiert haben oder die Fahrerin beschreiben können. Jeder Hinweis könnte zur Aufklärung des Falls beitragen





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