Bei einem Vorfall auf der T-Rex-Bahn in Basel riss ein Seil. Ein Mädchen wurde am Kopf verletzt. Die T-Rex-Bahn hat den Betrieb am Freitag wieder aufgenommen.

Die T-Rex-Bahn auf der Basler Herbstmesse war am Freitag Gegenstand eines unangenehmen Vorfalls, der zu einer vorübergehenden Schließung der Attraktion führte. Ein Seil der Fahrgemeinschaftsbahn riss während des Betriebs, was dazu führte, dass die Anlage manuell und sicher zum Stillstand gebracht werden musste. Alle Personen an Bord blieben unverletzt, doch ein Mädchen wurde außerhalb der Kabine von dem gebrochenen Seil am Kopf getroffen. Die Betreiber der T-Rex-Bahn haben den Vorfall umgehend gemeldet und die Sicherheitsvorkehrungen überprüft.

Ablauf des Unfalls und Sofortmaßnahmen

Laut Berichten eines News-Scouts wurde die T-Rex-Bahn nach dem Ereignis notgehandst opert. Die Kinder und Begleitpersonen in der Kabine kamen bei der manuellen Herunterfuhrung ohne Verletzungen davon. Ein Mädchen, das sich in der Nähe der Bahn befand, wurde jedoch von dem gerissenen Seil am Kopf getroffen. Eine anwesende Zuschauerin berichtete, dass sie das Mädchen versorgt habe. Die Betreiber rieten dem betroffenen Mädchen dringend, eine medizinische Untersuchung im Spital vornehmen zu lassen.

Also read Lastwagenfahrer bedroht Tierschützer vor Basler Schlachthof

Die T-Rex-Bahn nahm ihren regulären Betrieb am Freitag wieder auf. Die Fachstelle Messen und Märkte des Kantons Basel-Stät bestätigt, dass das defekte Seil ausgetauscht wurde. Trotz der Reparaturmaßnahmen äußerte eine betroffene Besucherin Sorge über die Sicherheit der Attraktion. Die Familie, deren Kinder durch den Zwischenfall enttäuscht waren, verzichtete am selben Tag auf einen weiteren Besuch der Herbstmesse.

Reaktionen und Positionen der Verantwortlichen

Manuel Staub, Leiter der Fachstelle Messen und Märkte des Kantons Basel-Stadt, bestätigte den Vorfall auf Anfrage. Er erklärte, dass ein Seil gerissen sei und nun durch ein neues ersetzt wurde. Die T-Rex-Bahn fahre inzwischen wieder normal. Allerdings gab Manuel Staub an, dass der Fachstelle keine Kenntnis über verletztes Mädchen vorliegt. Dieser Widerspruch zwischen den Augenzeugenberichten und der offiziellen Stellungnahme bleibt bestehen.

Advertisement

Die Zeugin, deren Tochter betroffen war, äußerte ihr Unbehagen bezüglich der Sicherheitsstandards. Sie betonte, dass ihr Gefühl getrübt sei und sie Glück schätzen müsse, dass niemand schwerer verletzt wurde. Die Betreiber zeigten sich jedoch kulant, indem sie den bereits gekauften Chips ohne Diskussion zurückerstatteten. Dennoch zog die Familie ihren Kinder aus Sorge um die Sicherheit von weiteren Aktivitäten auf der Messe ab.

Es ist bisher unklar, ob menschliches oder technisches Versagen hinter dem Riss des Seils steckt. Die Verantwortlichen haben keine detaillierten Angaben zur Ursache des Defekts gemacht. Die Basler Herbstmesse dauert noch bis zum kommenden Dienstag. Besucher werden weiterhin zur T-Rex-Bahn hingezogen, doch die Vorfälle könnten die Wahrnehmung der Attraktion langfristig beeinflussen.

Folgen für Besucher und künftige Sicherheit

Der Zwischenfall hat bei den Besuchern der Basler Herbstmesse für Verunsicherung gesorgt. Die T-Rex-Bahn ist eine der Hauptattraktionen auf dem Messegelände und zieht jährlich zahlreiche Familien an. Die schnelle Reaktion der Betreiber, die die Bahn manuell herunterzufahren, verhinderte größere Schäden. Die Erstattung der Chips wurde als gütige Geste wahrgenommen, löste jedoch keine grundsätzliche Kritik an der Sicherheit aus.

Experten und Sicherheitsbehörden werden den Vorfall wahrscheinlich analysieren, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern. Die T-Rex-Bahn muss strenge Sicherheitsprüfungen bestehen, um weiterhin betrieben werden zu dürfen. Besucher sollten trotz der kurzen Pause weiterhin vorsichtig sein. Die Fachstelle Messen und Märkte des Kantons Basel-Stadt überwacht die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf der gesamten Messefläche.