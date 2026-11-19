In Zofingen wurde am 18. November 2026 eine bewusstlose 79-jährige Frau aufgefunden. Die Kantonspolizei Aargau sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Am Mittwoch, dem 18. November 2026, löste ein trauriger Vorfall in der Stadt Zofingen im Kanton Aargau die Alarmglocken aus. Kurz vor 15:30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine bewusstlose Frau auf der Rotfarbstrasse ein. Eine Passantin hatte die Frau regungslos am Boden vorgefunden und anschliessend den Notruf gewählt. Ein Rettungswagen transportierte die 79-jährige Frau in ein Spital, wo sie kurz später für tot erklärt wurde. Patrouillen der Kantonspolizei Aargau rückten ebenfalls vor Ort aus, um die Umstände genauer zu untersuchen.

Sicherheitsmassnahmen und Notrufnummern

Die Behörden erinnern dringend an wichtige Sicherheitsmassnahmen für die Allgemeinheit. Achten Sie zuerst auf Ihre eigene Sicherheit, insbesondere im Strassenverkehr. Reagiert eine Person nicht auf lautes Ansprechen und Berührung, alarmieren Sie den Sanitätsnotruf 144 und prüfen Sie die Atmung. Diese einfachen Schritte können Leben retten und sind Teil der ersten Hilfe, die jedem Bürger zur Verfügung steht.

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Polizeifahndung nach Zeugen

Die Kantonspolizei Aargau sucht Personen, die die Fussgängerin am Mittwochnachmittag gesehen oder den Vorfall beobachtet haben. Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Stützpunkt Zofingen (Telefon: 062 745 26 26 E-Mail:) zu melden. Die Ermittler sind auf jede noch so kleine Information angewiesen, um den genauen Hergang des Vorfalls aufzuklären und mögliche Unfallursachen zu bestimmen.

Verlauf des Notrufs und Rettung

Der Notruf wurde von einer Zivilperson gestellt, die die Frau regungslos am Boden vorgefunden hatte. Es ist davon auszugehen, dass sie versucht hat, ihr zu helfen, bevor sie den Rettungsdienst rief. Die schnelle Reaktion der Passantin und der Einsatzkräfte war entscheidend, um den Zustand der Opferin zu stabilisieren, leider konnte der Tod der 79-jährigen Frau nicht verhindert werden. Die Kantonspolizei Aargau wird den Vorfall weiter verfolgen und alle verfügbaren Beweismittel sichten.

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Kontaktaufnahme mit den Behörden

Falls Sie Informationen besitzen, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können, wenden Sie sich bitte umgehend an die zuständigen Behörden. Die Kantonspolizei Aargau steht unter der Telefonnummer 062 745 26 26 für Meldungen zur Verfügung. Es ist wichtig, dass alle Hinweise sorgfältig geprüft werden, um die Wahrheit hinter dem tragischen Vorfall auf der Rotfarbstrasse in Zofingen ans Licht zu bringen. Die Polizei bittet um grosses Verständnis und Mitarbeit der Bevölkerung.

Erste Hilfe und Prävention

Im Zusammenhang mit dem Vorfall werden auch Hinweise zur Ersten Hilfe und zum Verhalten in Notfällen gegeben. Es ist entscheidend, in solchen Situationen ruhig zu bleiben und die richtigen Schritte einzuleiten. Das Prüfen der Atmung und das Alarmieren des Sanitätsnotrufs 144 sind elementare Handlungen, die jedem Menschen vertraut sein sollten. Durch rechtzeitiges Handeln kann das Schlimmste oft verhindert werden, auch wenn in diesem Fall das Eingreifen zu spät kam.