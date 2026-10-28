Unfall auf der Flawilerstrasse: E-Scooter-Fahrer kollidiert frontal mit Auto

Ein schwer verletzter E-Scooter-Fahrer verursachte eine Frontalkollision auf der Flawilerstrasse in Gossau SG und entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle, bevor er von der Polizei gestellt wurde.

Auf der Flawilerstrasse in Gossau SG ist es am Dienstagnachmittag zu einer Frontalkollision zwischen einem E-Scooter und einem Auto gekommen. Der verletzte E-Scooter -Fahrer hatte sich zuvor fahrunfähig gezeigt, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit und auf dem falschen Fahrstreifen unterwegs war.

Trotz seiner Verletzungen entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich medizinisch behandeln zu lassen oder sich um den Schaden zu kümmern. Später konnte er zusammen mit dem E-Scooter identifiziert und sichergestellt werden.