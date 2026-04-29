Unfall auf der A1 bei Gossau – Sachschaden in Höhe von 10'000 Franken

Eine Autofahrerin kollidierte mit einem Lastwagen auf der Autobahn A1 bei Gossau, nachdem sie von einem gesperrten Überholstreifen auf den Normalstreifen wechseln wollte. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Eine 30-jährige Autofahrerin ist am heutigen Tag kurz vor Mittag auf der Autobahn A1 in der Nähe von Gossau in einen Verkehr sunfall verwickelt worden. Die Frau befand sich auf dem Überholstreifen in Fahrtrichtung St.Gallen , als es zu der Kollision kam.

Der Überholstreifen war in diesem Abschnitt aufgrund von Instandhaltungsarbeiten an der Autobahninfrastruktur gesperrt und der Verkehr wurde auf die Fahr- und Pannenstreifen umgeleitet. Die Autofahrerin versuchte, von dem gesperrten Überholstreifen auf den Normalstreifen zu wechseln. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Lastwagen, der auf dem Pannenstreifen unterwegs war. Der Lastwagen wurde von einem 40-jährigen Mann gesteuert.

Nach dem Zusammenstoß kam der Lastwagen auf dem Pannenstreifen zum Stehen, während das Auto der 30-Jährigen auf dem Überholstreifen zum Stillstand geriet. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, der auf rund 10.000 Schweizer Franken geschätzt wird. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei untersucht.

Es ist wichtig zu betonen, dass die korrekte Beachtung der Verkehrsschilder und die umsichtige Fahrweise, insbesondere in Baustellenbereichen, entscheidend für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sind. Die Autobahn war unmittelbar nach dem Unfall kurzzeitig auf eine Spur reduziert befahrbar, was zu einer erheblichen Staubildung führte. Die Bergungsarbeiten und die Reinigung der Fahrbahn verzögerten den Verkehrsfluss zusätzlich. Die zuständigen Behörden haben schnell reagiert, um die Situation zu entschärfen und die Autobahn so schnell wie möglich wieder vollständig freizugeben.

Die Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, die betroffene Strecke zu umfahren oder mit längeren Reisezeiten zu rechnen. Die Instandhaltungsarbeiten an der Autobahn A1 sind notwendig, um die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur langfristig zu gewährleisten. Solche Arbeiten sind oft mit Verkehrsbehinderungen verbunden, werden aber sorgfältig geplant und durchgeführt, um die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Die Autobahnverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten und appelliert an die gegenseitige Rücksichtnahme.

Es ist ratsam, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und gegebenenfalls alternative Routen in Betracht zu ziehen. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung der Achtsamkeit im Straßenverkehr und die Notwendigkeit, sich stets an die geltenden Verkehrsregeln zu halten. Die Polizei erinnert daran, dass das Überholen in Baustellenbereichen besonders gefährlich sein kann und dass ein ausreichender Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug stets eingehalten werden muss. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden weitere Erkenntnisse liefern.

Es ist zu erwarten, dass die Verkehrslage sich in den kommenden Stunden wieder normalisiert, sobald die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind und die Autobahn vollständig freigegeben ist. Die Autobahnpolizei hat angekündigt, die Verkehrskontrollen in diesem Bereich zu verstärken, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu gewährleisten und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen





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