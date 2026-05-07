Unfall auf Autobahn A1 zwischen St. Gallen und Zürich: Autos gestohlen, Sachschaden in mehreren Zehntausend Franken

Ein Unfall ereignete sich am frühen Morgen auf der Autobahn A1 zwischen St. Gallen und Zürich. Ein 40-jähriger Mann, eine 25-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann befanden sich auf dem Überholstreifen, als die 25-Jährige aufgrund des Verkehrsaufkommens bremste. Der hinter ihr fahrende 33-Jährige bemerkte dies zu spät und prallte mit seinem Auto ins Heck des Autos der 25-Jährigen. Durch den Aufprall wurden deren Auto und das Auto des 40-Jährigen geschoben. Anschliessend kamen die drei Autos zum Stillstand auf dem Überholstreifen. An den Autos entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken. Der Überholstreifen musste für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen und Stau im morgendlichen Pendlerverkehr führte.

Ein Unfall ereignete sich am frühen Morgen auf der Autobahn A1 zwischen St. Gallen und Zürich. Ein 40-jähriger Mann, eine 25-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann befanden sich auf dem Überholstreifen , als die 25-Jährige aufgrund des Verkehrsaufkommens bremste.

Der hinter ihr fahrende 33-Jährige bemerkte dies zu spät und prallte mit seinem Auto ins Heck des Autos der 25-Jährigen. Durch den Aufprall wurden deren Auto und das Auto des 40-Jährigen geschoben. Anschliessend kamen die drei Autos zum Stillstand auf dem Überholstreifen. An den Autos entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken.

Der Überholstreifen musste für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen und Stau im morgendlichen Pendlerverkehr führte





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