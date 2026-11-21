Ein schwerer Auffahrunfall auf der A12 bei Flamatt sorgt für massive Verkehrsbehinderungen. Zwei Personen wurden verletzt, die Autobahn war zwei Stunden gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstag Vormittag für erhebliche Chaos und lange Staus auf der Autobahn A12 im Kanton Freiburg gesorgt. Die Kollision ereignete sich kurz nach 11:25 Uhr auf einem Viadukt in der Nähe der Einfahrt Flamatt in Richtung Freiburg, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer offiziellen Mitteilung bestätigte. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem fahrenden Pkw und einem stehen gebliebenen Fahrzeug wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ablenkung führt zu Auffahrunfall auf Viadukt

Der Unfallhergang lässt sich laut den bisherigen Ermittlungen der Kantonspolizei Freiburg relativ klar rekonstruieren. Der 41-jährige Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs bemerkte das stehende Pannenfahrzeug auf der Fahrbahn nicht rechtzeitig. Diese zeitliche Verzögerung führte unweigerlich zu einem harten Aufprall. Die Umstände deuten stark auf eine kurzzeitige Ablenkung oder eine zu geringe Aufmerksamkeit des Lenkers hin, was die Kollision auf dem Viadukt auslöste.

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Das Pannenfahrzeug selbst war bereits vor dem Unfall auf der Fahrbahn stehengeblieben und bildete ein erhebliches Hindernis für den nachfolgenden Verkehr. Durch die fehlende rechtzeitige Wahrnehmung des stehenden Wagens durch den 41-Jährigen konnte eine Kollision nicht mehr vermieden werden. Die Umstände, die dazu führten, dass das erste Fahrzeug liegen blieb, sind noch nicht abschließend geklärt, stehen aber im Fokus der weiteren Untersuchungen der Behörden.

Medizinische Versorgung und Verletzungen der Beteiligten

Die medizinische Versorgung der beiden am Unfall beteiligten Männer erfolgte unmittelbar nach dem Zusammenstoß. Der 33-jährige Fahrer des Pannenfahrzeugs erlitt derartige Verletzungen, dass eine Ambulanz ihn in ein Spital transportieren musste, um ihn dort fachgerecht behandeln zu lassen. Seine genauen gesundheitlichen Zustände wurden in der Mitteilung der Polizei nicht detailliert aufgeschlüsselt, es handelte sich jedoch um leichte Verletzungen.

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Der 41-jährige Lenker des auffahrenden Wagens trug ebenfalls leichte Blessuren davon. Im Gegensatz zu seinem Gegenüber musste er jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Stattdessen wurde er direkt am Unfallort von medizinischen Einsatzkräften versorgt und betreut. Die Tatsache, dass beide Verletzten nur leichte Verletzungen davontrugen, ist angesichts der kinetischen Energie bei einem Autobahnunfall als glimpflich zu bewerten.

Autobahn gesperrt und Umleitungen für den Verkehr

Die Folgen des Unfalls erstreckten sich jedoch weit über die körperlichen Verletzungen der beiden Männer hinaus. Die Kantonspolizei Freiburg gab bekannt, dass die Autobahn A12 zwischen der Ausfahrt Flamatt und Düdingen für rund zwei Stunden komplett blockiert war. Diese Sperrung war notwendig, um die Unfallaufnahme durch die Polizei forensisch korrekt durchführen zu können und die Trümmer sowie das beschädigte Fahrzeug von der Fahrbahn räumen zu lassen.

Während dieser zwei Stunden war ein Durchkommen auf diesem Abschnitt der A12 nicht möglich. Um den Stau und die Blockade für andere Reisende zu minimieren, richteten die Einsatzkräfte schnellstmöglich Umleitungen ein. Diese Umleitungen sorgten dafür, dass der Verkehr zumindest teilweise um den Unfallort herumgeleitet werden konnte, obwohl die Staus an den Übergängen wahrscheinlich erheblich waren.

Weitere Ermittlungen klären Ursachen des Vorfalls

Nach Beendigung der Räumungsarbeiten und der Unfallaufnahme an der Szene steht nun die präzise Klärung des genauen Unfallhergangs im Vordergrund. Die Behörden werden weitere Untersuchungen durchführen, um alle Details des Vorfalls lückenlos zu dokumentieren. Dies ist ein standardmäßiges Vorgehen bei Unfällen auf Autobahnen, um Haftungsfragen zu klären und Sicherheitslücken zu identifizieren.

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Bisherige Informationen deuten darauf hin, dass menschliches Versagen im Vordergrund stand. Dennoch werden alle relevanten Faktoren, wie Straßenbedingungen oder technische Defekte, noch einmal genau geprüft. Die genauen Umstände, die dazu führten, dass der 41-Jährige das Pannenfahrzeug nicht rechtzeitig sah, werden daher noch genauer analysiert. Die Öffentlichkeit wird über das Ergebnis dieser Untersuchungen informiert, sobald sie vorliegen.