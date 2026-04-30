Unerwarteter Chefwechsel bei Denner: Torsten Friedrich tritt zurück

Der CEO von Denner, Torsten Friedrich, tritt aufgrund strategischer Differenzen mit sofortiger Wirkung zurück. Verwaltungsratspräsident Michel Gruber übernimmt vorläufig die operative Führung.

Die Migros -Tochter Denner , der grösste Discounter der Schweiz , erlebt einen unerwarteten Wechsel an der Spitze. Torsten Friedrich , der seit gut einem Jahr als CEO des Unternehmens fungierte, hat per sofort seinen Rücktritt erklärt.

Als ausschlaggebender Grund für diese plötzliche Entscheidung werden Differenzen in Bezug auf die strategische Ausrichtung von Denner genannt. Diese Entwicklung wirft Fragen nach der zukünftigen Richtung des Discountriesen auf und unterstreicht die Bedeutung einer einheitlichen Vision für den Erfolg eines Unternehmens. Die Migros teilte in einer offiziellen Mitteilung mit, dass der Rücktritt von Friedrich auf seinen eigenen Wunsch erfolgt, jedoch im direkten Zusammenhang mit unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens steht.

Beide Parteien sind zu der Überzeugung gelangt, dass ein Wechsel in der Führungsposition die optimale Grundlage für die weitere erfolgreiche Gestaltung der Zukunft von Denner darstellt. Hinter den Kulissen hatte sich offenbar ein intensiver Richtungsstreit entwickelt, der letztendlich zu dieser Entscheidung führte. Die Mitteilung spricht von «unterschiedlichen Vorstellungen über die Strategie», ohne jedoch konkrete Details zu nennen. Es ist davon auszugehen, dass es um grundlegende Fragen der Positionierung, des Sortiments und der Expansionsstrategie ging.

Friedrich hatte seit seinem Amtsantritt Anfang 2025 bereits mehrere Anpassungen initiiert, darunter eine Neuorganisation der Geschäftsleitung und eine Weiterentwicklung des Filialkonzepts, mit einem verstärkten Fokus auf Frischeprodukte. Diese Massnahmen deuteten auf eine mögliche Abkehr vom reinen Discountmodell hin, was möglicherweise auf Widerstand innerhalb der Migros-Gruppe stiess. Die strategische Neuausrichtung von Denner ist in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld von entscheidender Bedeutung.

Die Herausforderung besteht darin, das Discountprofil zu bewahren und gleichzeitig auf die veränderten Bedürfnisse der Konsumenten einzugehen, die zunehmend Wert auf Qualität, Frische und Nachhaltigkeit legen. Vorläufig übernimmt Verwaltungsratspräsident Michel Gruber die operative Führung von Denner. Gruber ist innerhalb der Migros-Gruppe als Leiter des Departements Handel tätig und verfügt daher über eine fundierte Kenntnis des Discountmarktes und der spezifischen Herausforderungen von Denner.

In der Mitteilung würdigt er die Leistungen von Torsten Friedrich und betont, dass dieser wichtige Impulse gesetzt und die Position von Denner im anspruchsvollen Marktumfeld gestärkt habe. Friedrich selbst verabschiedet sich versöhnlich und bedankt sich bei den Mitarbeitenden für die gute Zusammenarbeit. Er bezeichnet Denner als ein «starkes Unternehmen mit klarem Discountprofil und loyaler Kundschaft» und erklärt, dass er nun den richtigen Zeitpunkt für einen beruflichen Neuanfang gekommen sieht. Die Suche nach einem Nachfolger für Friedrich wird nun intensiviert.

Es bleibt abzuwarten, welche strategische Richtung der neue CEO einschlagen wird und wie sich Denner in den kommenden Jahren entwickeln wird. Die Migros wird sich sicherlich bemühen, einen erfahrenen Manager zu finden, der in der Lage ist, Denner weiterhin erfolgreich im Schweizer Discountmarkt zu positionieren und gleichzeitig die Interessen der Migros-Gruppe zu vertreten.

Der Fall Denner zeigt, wie wichtig eine klare und einheitliche strategische Ausrichtung für den Erfolg eines Unternehmens ist und wie schnell Differenzen in der Führungsebene zu einem unerwarteten Wechsel an der Spitze führen können





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