Der BVB Dortmund und Arsenal FC endeten mit 1:1 in London. Ein Tor von Viktor Gyökeres wurde durch Maximilian Beier ausgeglichen, was beiden Teams wichtige Punkte sicherte.

Im spannenden Champions-League-Duell in London musste sich der BVB Dortmund am Ende mit einem verdienten Unentschieden zufriedengeben, nachdem er den Punktgewinn in den letzten Minuten noch erzittern musste.

Die Gunners zeigten vor eigenem Anhang in den Schlussminuten mehr Power und Druck, doch ein leidenschaftliches Verteidigungsdisziplin, eine herausragende Leistung von Gregor Kobel zwischen den Pfosten und ein bisschen Wettkampfglück retteten die Gäste aus dem Ruhrpott vor der Niederlage. Über die volle Spielzeit betrachtet, war das 1:1 eine absolut leistungsgerechte Konsequenz eines hochklassigen Treffens. Der Ausgangspunkt für die spannende Partie war jedoch ein denkbar schlechter Start für die Dortmunder, die von der ersten Minute an unter Druck gerieten.

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Gyökeres eröffnet die Partie mit individuellem Treffer

Arsenal übernahm schnell die Initiative und sorgte dafür, dass die Abwehr um Nico Schlotterbeck und Niklas Süle Schwierigkeiten bekam, den schnellen Angriffen der Hausherren standzuhalten. Die Führung der Gastgeber fiel in der zehnten Minute nicht durch eine aufwendige Passkette, sondern durch eine individuelle Brillanz von Viktor Gyökeres. Nach einem präzisen Zuspiel von Noni Madueke erhielt der schwedische Stürmer ausreichend Raum, den er genutzt, um mit einem wuchtigen Schuss aus etwa 18 Metern die Führung zu erzielen.

Obwohl der Torhüter Kobel bei der Schussabgabe wohl etwas zu weit aus dem Tor stand, war das Tor unabweisbar und ärgerte den Schweizer Nationaltorhüter zutiefst. Nach dem frühen Treffer flachte das Spiel zwar kurz ab, doch Dortmund fand zunehmend ins Match und organisierte sich defensiv solid, sodass bis zur Halbzeit kaum noch nennenswerte Torchancen für die Hausherren zustande kamen. Auch die Offensivaktionen des Tabellenführers der Bundesliga blieben bis zur Pause weitgehend ungefährlich.

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Dies änderte sich grundlegend nach dem Seitenwechsel, als die Gäste ihre Taktik verschärften. In der fünfzigsten Minute initiierte der erst neunzehnjährige Verteidiger Joane Gadou ein beeindruckendes Solo von der eigenen Platzhälfte, schüttelte Christos Tzolis ab und spielte den Ball auf Maximilian Beier. Dieser nutzte die Situation perfekt, überlistete den Abwehrchef Gabriel Magalhaes an der Strafraumgrenze und setzte mit einem präzisen Flachschuss Kepa Arrizabalaga außer Gefecht, der für den verletzten David Raya auflief.

Bellingham-Tor wird wegen Abseits nicht anerkannt

Mit dem 1:1 keimte im Stadion und auch in den Reihen der BVB-Anhänger der Glaube an einen möglichen Coup auf. In der sechsundsechzigsten Minute gab es sogar Jubel für das vermeintliche 2:1, doch das Tor von Jobe Bellingham wurde wegen einer knappen Abseitsposition aberkannt, was die Stimmung im Stadion kurzzeitig kühlte.

Arsenal kam der erneuten Führung ebenfalls nahe, als Viktor Gyökeres in der zweiten Halbzeitzeit eine Kopfballchance aus bester Lage hatte, jedoch von seinem eigenen Mitspieler Piero Hincapie im letzten Moment gestört wurde, woraufhin der Schwede seinen Versuch zum Doppelpack vergab. Die Partie hätte zweifellos mehr als zwei Treffer verdient, doch das Remis bis zur letzten Pfeife stand fest.

Dieser Punktgewinn ist für beide Mannschaften strategisch äußerst wertvoll, da sowohl Arsenal als auch Dortmund nach der Teilung zumindest über Nacht auf einem Top-8-Platz in der Gesamttabelle verbleiben, was die direkte Qualifikation für die Achtelfinals bedeutet. Der Blick gilt nun bereits der nächsten Runde der Champions League. Am neunten Dezember stehen für beide Teams krasserweilige Begegnungen an: Der BVB empfängt Inter Mailand, während das noch ungeschlagene Real Madrid bei Arsenal gastiert.

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Diese Spiele werden entscheiden, wer die Gruppe sicher vorzeitig für die K.o. -Runde qualifiziert, und versprechen weitere hochspannende Momente im europäischen Fußballspektakel. Die Leistung in London zeigt, dass Dortmund trotz der Rückschläge in der Gruppenphase weiterhin konkurrenzfähig ist und im Falle eines Weiterkommens auf gefährliche Gegner trifft.