Unbeständiges Wetter in der Schweiz: Schauer, Gewitter und Schnee in den Bergen

Die Schweiz erlebt wechselhaftes Wetter mit Schauern, Gewittern und Schneefall in höheren Lagen. Die Feuchtigkeit aus dem Südwesten sorgt für eine unruhige Wetterphase, während in den Bergen bis zu 40 cm Neuschnee fallen können. Die Temperaturen schwanken zwischen 9 und 16 Grad in den Niederungen.

Zwischen einem Tiefdruckgebiet über der Biskaya und einem Hochdruckgebiet über Osteuropa liegt der Alpenraum unter einer schwachen bis mässigen südwestlichen Strömung, wobei schubweise feuchtere und labilere Luft zur Schweiz gelangt.

Im zentralen und östlichen Alpenraum hat sich vorübergehend eine Föhnlage eingestellt. Die Feuchtezufuhr zur Alpensüdseite nimmt weiter zu und sorgt für eine Stauphase. Am Mittwoch endet die Föhnphase mit dem Durchgang eines Teiltroges. Am Donnerstag erreicht aus Südwesten vorübergehend etwas trockenere Luft den Alpenraum.

Wechselnd bis stark bewölkt und einige Schauer, teils auch Gewitter möglich. Schneefallgrenze um 1900 Meter. In den Niederungen Temperatur am frühen Morgen um 9, am Nachmittag um 16 Grad. Am Nachmittag im Flachland böig auffrischender Südwest- bis Westwind.

In den Bergen mässiger Süd- bis Südwestwind. Nullgradgrenze von 2400 gegen 2100 Meter sinkend. Oft bewölkt und am Vormittag zeitweise Niederschlag. Am Nachmittag Schauer, teils Gewitter, aber auch längere Aufhellungen.

Schneefallgrenze zwischen 1700 und 2000 Metern. In den Niederungen Temperatur am frühen Morgen um 9, am Nachmittag um 14 Grad. Im Flachland mässiger Südwest- bis Westwind, in Gewitternähe böig auffrischender Wind. In den Bergen schwacher bis mässiger Südwestwind.

Nullgradgrenze um 2100 Meter. Bedeckt und neblig trüb und häufig Schauer, besonders im Mittel- und Südtessin zeitweise auch Gewitter. Richtung Unterengadin kurze Aufhellungen möglich. Am Abend in allen Regionen nachlassende Niederschläge.

Schneefallgrenze um 2000 Meter. In den Niederungen Temperatur am frühen Morgen um 11 Grad und am Nachmittag um 15 Grad, Höchstwerte im Oberengadin um 9 Grad. In den Bergen mässiger, zeitweise starker Südwind. Nullgradgrenze um 2400 Meter.

Berge in Wolken. Oberhalb von 2500 Metern 20 bis 30 cm Neuschnee, lokal bis 40 cm. Für unterwegs Regenjacke und wetterfeste Schuhe einpacken. Im Strassenverkehr wegen nasser Fahrbahnen vorsichtig fahren.

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