Unbeständiges Frühlingswetter in der Schweiz: Schnee, Regen und Temperaturstürze

Eine turbulente Wetterwoche steht bevor, geprägt von einer Kaltfront, Schneefällen in tieferen Lagen und wechselhaften Temperaturen bis zum Wochenende.

Die neue Woche beginnt für die Bewohner der Schweiz mit einer Wetter lage, die man am besten als turbulent und unbeständig beschreiben kann. Ein markantes Tiefdruckgebiet, welches sich derzeit über Portugal positioniert hat, steuert eine kräftige und sehr feuchte Westströmung direkt in Richtung der Alpen.

Dies führt dazu, dass die Luftmassen extrem wassergesättigt sind, was insbesondere in den westlichen und nördlichen Regionen des Landes zu spürbaren Auswirkungen führt. Am Montagvormittag müssen vor allem die Bewohner im Bereich des Genfersees, im Jura sowie in der Region Basel mit verbreitetem nassen Wetter rechnen. Obwohl im Laufe des Nachmittags kurze Zeitfenster mit Sonnenschein möglich sind, bleibt die Grundstimmung grau und ungemütlich. Gegen Abend nehmen die Regenschauer wieder zu, während die Höchsttemperaturen bei kühlen 16 Grad stagnieren.

Ein mässiger Westwind sorgt zudem für eine spürbare Abkühlung, wobei lokal sogar stürmische Böen auftreten können, die den herbstlichen Charakter dieses Frühlingstages unterstreichen. Ein signifikanter Wetterumschwung erfolgt in der Nacht auf Dienstag, wenn eine ausgeprägte Kaltfront aus nördlichen Richtungen in den Schweizer Luftraum vordringt. Diese Luftmasse ist so intensiv, dass die Schneefallgrenze dramatisch auf bis zu 900 Meter absinkt. Dies bedeutet, dass in vielen mittleren Höhenlagen Neuschnee fallen wird, was die Landschaft kurzzeitig wieder in ein winterliches Gewand hüllt.

Während es im Flachland und in den inneralpinen Regionen nach dem Abzug der Wolkenreste recht sonnig werden dürfte, bleibt die Situation am Alpennordhang komplizierter. Hier halten sich die Wolken zunächst hartnäckig und bringen zeitweise weitere Niederschläge, bevor sich auch hier im weiteren Verlauf des Tages die Sonne ihren Weg bahnt. Im starken Kontrast dazu steht die Alpensüdseite, insbesondere das Tessin, wo die Sonne meist ungehindert strahlen kann und die Temperaturen auf angenehme 21 Grad steigen werden.

Ein mässiger bis starker Nordwind wird jedoch die kühle Luft aus dem Norden in die Täler drücken. Der Mittwoch präsentiert sich als ein Tag der Gegensätze, an dem sich die Sonne immer wieder zwischen den Wolkenbänken hervorwagen wird. In vielen Teilen der Schweiz bleibt das Wetter trocken, was eine willkommene Atempause nach den Regenfällen der Vortage darstellt. Die Höchstwerte bewegen sich in einem Bereich von 13 bis 18 Grad, wobei regionale Unterschiede deutlich ins Gewicht fallen.

Besonders im Engadin bleibt es kühl, mit Temperaturen, die lediglich zwischen 8 und 13 Grad schwanken. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Nacht zu Mittwoch, in der in vielen Regionen mit Bodenfrost zu rechnen ist. Gärtner und Landwirte sollten daher vorsichtig sein, da die empfindlichen Frühjahrsblüher durch die plötzlichen Temperaturstürze gefährdet sein könnten. Diese nächtliche Abkühlung zeigt deutlich, wie instabil die aktuelle atmosphärische Lage ist und dass der Frühling in dieser Phase oft tückisch sein kann.

Zum Ende der Woche hin zeigt sich das Wetter erneut wechselhaft. Am Donnerstag ist zwar mit einigen sonnigen Phasen zu rechnen, doch die Gefahr von verbreiteten Regengüssen bleibt bestehen, was die Planung von Outdoor-Aktivitäten erschwert. Der Freitag wird voraussichtlich der ungemütlichste Tag der gesamten Woche, da eine dichte Wolkendecke die gesamte Schweiz überzieht und regnerisches Wetter dominiert. Die Temperaturen erreichen an diesem Tag ihre Tiefpunkte.

Erst am Samstag zeichnet sich eine leichte Besserung ab, obwohl es vor allem in den zentralen und östlichen Bergregionen weiterhin nass bleiben wird. In anderen Teilen des Landes wird es schrittweise freundlicher. Der Sonntag verspricht schliesslich einen positiven Abschluss der Woche. An den meisten Orten wird es trocken sein, und im Tessin ist häufig strahlender Sonnenschein zu erwarten.

Die Höchstwerte erreichen im Norden rund 14 Grad, während man im Süden mit etwa 17 Grad rechnen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Woche mit einem kühlen und nassen Start beginnt, einen winterlichen Zwischenstopp am Dienstag einlegt und erst am Wochenende eine langsame Stabilisierung erfährt





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