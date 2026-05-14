Unbekannte Täter beschädigen Fahrzeuge und Sachbeschädigungen in Domat/Ems

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Domat/Ems an zwei Personenwagen die Heckscheiben eingerissen und an einem weiteren Fahrzeug die Windschutzscheibe beschädigt. Zudem wurden an einer Bushaltestelle und in der Umgebung weitere Sachbeschädigungen angerichtet. Die Kantonspolizei Graubünden bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich zu melden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Domat/Ems an zwei Personenwagen die Heckscheiben eingerissen und an einem weiteren Fahrzeug die Windschutzscheibe beschädigt. Zudem wurden an einer Bushaltestelle und in der Umgebung weitere Sachbeschädigungen angerichtet.

Die Kantonspolizei Graubünden bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt der Polizeistützpunkt Thusis unter Telefon 081 257 53 50 entgegen





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