Unai Emerys Europa-League-Titel mit Aston Villa: Enttäuschung bei Freiburg und viel Prominenz auf der Tribüne

Vier Jahre nach seiner letzten Europapokalsieg, gewann Unai Emery wieder den Titel mit Aston Villa. Auch die Freiburger Elf war ausgeschieden, aber ihre Saison blieb unvergesslich.

Mister Europa League hat erneut zugeschlagen: Nach drei Titeln mit Sevilla und einen Triumph mit Villarreal gewann Unai Emery die Europa League nun auch mit Aston Villa gewonnen.

Aus dem sechsten Finale stieg der Spanier mit fünf Titeln in die Reihe der ganz Großen auf. Der Klub aus Birmingham feierte seinen ersten Europa-League-Sieg und den ersten internationalen Titel seit 1982. Dann die Enttäuschung bei Freiburg, bei der die emotionen gespalten waren. Viel Prominenz auf der Tribüne, auch bei den Prominenten auf der Tribüne waren die Emotionen nach der Partie gespalten.





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