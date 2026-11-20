Auf der UN-Konferenz in Genf scheiterten Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Verbot autonomer Waffensysteme. Die USA blockierten einen konkreten Verhandlungsauftrag, was zu einem Minimalkonsens führte.

Bei den internationalen Beratungen über Sicherheitsvorkehrungen für die Entwicklung vollautonom handelnder Waffensysteme ist lediglich ein Minimalkonsens erzielt worden. Auf der Konferenz der 128 Vertragsstaaten der Konvention über bestimmte konventionelle Waffen ( CCW) in Genf scheiterten die Diplomaten an der Einigung über einen konkreten Auftrag für Verhandlungen. Ziel war ursprünglich, ein rechtsverbindliches Verbot besonders gefährlicher Waffensysteme zu etablieren, die ohne menschlichen Eingriff töten können. Die Gespräche endeten erst in den frühen Morgenstunden nach stundenlangen nächtlichen Verhandlungen ohne den gewünschten Durchbruch.

Konkreter Verhandlungsauftrag scheitert an Blockade

Ein expliziter Auftrag zur Ausarbeitung eines verbindlichen Vertragswerk scheiterte maßgeblich am Widerstand der Vereinigten Staaten. Fast 100 Länder hatten sich zuvor explizit für sofortige Verhandlungen über ein Verbot vollautonomer Waffen ausgesprochen, die ohne finalen Schießbefehl eines Menschen agieren. Die USA, als größte Militärmacht und Vorreiter in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, wandten sich gegen diesen konkreten Auftrag. Dieser Widerstand führte dazu, dass keine Einigung über einen sofortigen Start eines rechtlich bindenden Prozesses erreicht werden konnte.

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Regierungsexperten arbeiten bis 2028 an Lösungen

Stattdessen einigten sich die Teilnehmer auf einen weiterführenden Prozess, der keine sofortigen konkreten Maßnahmen vorsieht. Regierungsexperten sollen nun bis zum Jahr 2028 weitere Elemente erörtern und Vorschläge unterbreiten. Diese Vorschläge dienen der Abwägung, ob sich die Diskussion später in einen rechtsverbindlichen Vertrag münden lässt oder nicht. Bei dem Treffen in Genf standen daher ausschließlich die Fragen im Fokus, ob und in welchem Rahmen zukünftige Verhandlungen oder Gespräche stattfinden sollen,而非 konkrete technische oder militärische Regulierungen.

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NRO kritisieren enttäuschenden kleinsten gemeinsamen Nenner

Die Reaktion der nichtregierungsorganisationen auf das Ergebnis war durchwachsen und überwiegend kritisch. Gruppen wie Stop Killer Robots bezeichneten das Resultat eindeutig als enttäuschend. Man sei auf den kleinsten gemeinsamen Nenner abgestiegen, anstatt einen starken Schritt in Richtung eines Verbots zu gehen. Die Kritik zielt darauf ab, dass der Minimalkonsens keine ausreichende Sicherheit für den globalen Frieden bietet und die Gefahr durch autonome Tötungswaffen weiterhin ungebremst besteht.

Politische Auswirkungen und zukünftige Regulierung

Die Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen für die künftige Rüstungskontrolle und die internationale Sicherheitspolitik. Ohne ein sofortiges Mandat zur Vertragserstellung verzögert sich die rechtliche Einhegung autonomer Waffensysteme erheblich. Die bis 2028 laufenden Beratungen werden darüber entscheiden, ob die internationale Gemeinschaft einen starken rechtlichen Rahmen schafft oder bei unverbindlichen Richtlinien verbleibt. Dies wird maßgeblich die Definition von Kriegsführung und ethischen Standards in der digitalen Ära beeinflussen.