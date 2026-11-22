Die UN-Klimakonferenz in Antalya ist ohne Einigung beendet. Schweiz und Bundesrat Albert Rösti lehnen das Dokument wegen fehlendem Kohleausstieg ab.

Die im türkischen Antalya vom 9. bis zum 22. November durchgeführte UN-Klimakonferenz ist ohne ein verbindliches Schlussdokument gescheitert. Obwohl ursprünglich mit Optimismus in die harten Verhandlungen gestartet wurde, konnten die teilnehmenden Staaten keine Einigung erzielen. Die Schweiz gehörte zu den Ländern, die das letzte Papier nicht unterzeichneten und damit ihr Veto gegen den Entwurf einlegten.

Schweiz lehnt Dokument wegen fehlendem Ausstieg ab

Bundesrat Albert Rösti begründete die ablehnende Haltung der Schweizer Delegation damit, dass der überarbeitete Entwurf jegliche Referenzen zum Ausstieg aus fossilen Energien strich. Dieser Schritt wird als Rückschritt im Vergleich zu den Vereinbarungen in Dubai vor drei Jahren bewertet. Der eigentliche Kernzweck der globalen Dekarbonisierung wurde im finalen Text nicht mehr festgehalten. Rösti betonte, dass ohne eine explizite Roadmap für den Kohleausstieg eine wirksame weltweite Klimapolitik kaum möglich sei. Die Schweizer Position setzte auf klare Pläne, die vom Volk bereits mitgetragen werden.

Also read Klimakonferenz Antalya: Kein Ausstieg aus fossilen Energien im neuen Text

Rösti verteidigt Strategie und fordert Kernkraft-Option

Personal hat Bundesrat Albert Rösti die eigene Klimabilanz in Antalya bereits verbessert, indem er sein Privatfahrzeug durch ein E-Auto ersetzte. Auf der diplomatischen Bühne verteidigte er die schweizerische Strategie, bei der die Schweiz sich klar hinter das Elektrifizierungsziel "35 bis 35" gestellt hat. Für einen sicheren und bezahlbaren Energieausfall plädierte er für die Öffnung der Kernkraft-Option. Das Aufhebung des Neubaubos für Atomkraftwerke sei notwendig, um langfristig genug CO2-freien Strom zu garantieren. Nur so könne die Bevölkerung sicher auf Elektromobilität und Wärmepumpen umsteigen.

Advertisement

Enttäuschung über mangelnde internationale Kooperation

Die Enttäuschung des zuständigen Ministers über das Scheitern der Konferenz ist gross. Rösti erklärte, dass nationale Massnahmen allein nicht genügten, wenn die internationale Gemeinschaft nicht mitziehe. Die Schweiz habe bereits alle notwendigen Gesetze für den CO2-Ausstieg bis 2050 umgesetzt. Der fehlende Konsens über eine globale Roadmap zeige jedoch, dass politische Hürden nach wie vor hoch sind. Viele Staaten sahen sich durch geopolitische Spannungen, soziale Themen und finanzielle Engpässe in ihren Prioritäten verändert. Dies führte dazu, dass weniger Staatschefs als in der Vergangenheit an den Verhandlungen teilnahmen.

160 Länder reichen Klimaziele ein trotz Konferenzende

Trotz des Ausbleibens eines gemeinsamen Schlussdokuments haben 160 Länder ihre Klimaziele und Absenkpfade wie im Pariser Abkommen vorgesehen eingereicht. Diese Einreichung markiert einen formellen Schritt auf dem Weg zum Ausstieg aus fossilen Energien. Die Schweizer Delegation, bestehend aus rund 20 Vertretern von Regierung, NGOs und Wirtschaft, setzte auf diplomatischen Druck für strengere Vorgaben. Die Jugend in der Schweiz demonstriert parallel auf der Strasse für einen stärkeren Kampf gegen den Klimawandel. Die Katastrophen in Nepal oder der Hitzesommer zeigen Dringlichkeit der globalen Maßnahmen.