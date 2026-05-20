XXXXLutz, das größte österreichische Möbelunternehmen, meldet sich einigen Kunden nach der Veröffentlichung von 'Kassensturz' und reiche nicht das gewünschte Echo bei seinen Kunden. Vertreter von XXXXXXXXX berichten, dass es sich bei den gezeigten Fällen um Einzelfälle handelt, während die zahlreiche Beschwerden, die schlechte Bewertungen und das mangelhafte Service-Niveau ein anderes Bild zeichnen.

Ein Sofa von Samuel Buri wurde vor einem Jahr gekauft, wobei die Rückenkleidung seit 10 Monaten noch nicht repariert wurde, trotz sofortiger Reklamation, zahlreicher Briefe und E-Mails.

Andere Kunden, darunter Familien mit Kinder,ständige mehrere Monate mit mangelfreien Küchen nicht zu nutzen, weil fehlende Abdeckungen, Griffe, falsch montierte Platten und mangelnde Sicherungselemente vorhanden waren. Mit über 60 % negativer Bewertungen auf Trustpilot und auffallend vielen şikayetern 'Kassensturz' gegenüber, ist es offensichtlich, dass XXXLutz Schwierigkeiten hat, Kunden zu befriedigen.

XXXLutz selbst betont, dass die Fälle Einzelgevallen seien und die Reklamationsquote bei weniger als einem Prozent läge, aber BranchenfremderYves von Ballmoos sieht es anders: "Unternehmen können nicht gleichzeitig in Preis, Service und Qualität führend sein.

" Immerhin, 'Kassensturz' insisting XXXLutz mit den Fällen konfrontiert, und Bewegung in die Sache kommt: sind die Mängel bei den Familien Kocics beseitigt worden. Auch werden Stäubles eine zeitnahe Nachbesserung in Aussicht gestell





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Consumerism XXXXXX XXXXX XXXXXX Inc. XXXXX Furniture Möbel XXXXXXX Inc.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rabatt-Preisschilder: Coop passt Design an, Migros braucht noch ZeitNach Kritik an schlecht lesbaren Aktionspreisen hat Coop seine Preisschilder angepasst. Kundinnen und Kunden sollen Preise künftig klarer erkennen – auch bei der Migros.

Read more »

Hype um «Royal Pop»: Andrang hält an – doch die Uhr ist ausverkauftAuch Tage nach dem Verkaufsstart der neuen «Royal Pop» von Swatch und Audemars Piguet bleibt der Andrang gross. Doch die Kunden gehen leer aus.

Read more »

Supermarkt-Mitarbeitende packen aus: Diese 8 No-Gos nerven im AlltagVerpackungen öffnen, Wocheneinkäufe kurz vor Ladenschluss: Was Kunden im Supermarkt vermeiden sollten.

Read more »

Digitale Revolution mit Nebenwirkungen: Beschleunigen Smartphones den globalen Einbruch der Geburtenraten?Sinkende globale Geburtenraten: Smartphones und soziale Medien verändern das Sozialverhalten, erschweren Partnerschaften und beschleunigen den Rückgang. Experten warnen vor wirtschaftlichen Folgen.

Read more »