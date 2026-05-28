Die Schweizerische Nationalbibliothek und das Bundesamt für Kultur müssen wegen einer umfassenden Sanierung ihres historischen Gebäudes am Kirchenfeldquartier in Bern vorübergehend umziehen. Die Bibliothek bleibt bis zum 30. Oktober geöffnet und zieht dann an die Monbijoustrasse, wo sie am 30. November wieder öffnet. Das Bundesamt für Kultur verlegt seinen Sitz bereits im August. Die Sanierung des denkmalgeschützten Baus aus dem Jahr 1931 dauert voraussichtlich bis 2034. Ursache sind statische Probleme, die bei Erdbebensicherheitsprüfungen 2018 entdeckt wurden.

Die Schweizerische Nationalbibliothek und das Bundesamt für Kultur werden im Herbst für eine umfassende Sanierung ihres Gebäudes am Berner Kirchenfeldquartier vorübergehend an einen neuen Standort umziehen.

Der provisorische Umzug in das Monbijou-Quartier ist notwendig, da das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1931 von 2027 bis voraussichtlich 2034 generalsaniert wird. Besucher haben noch bis zum 30. Oktober die Möglichkeit, die Nationalbibliothek an der Hallwylstrasse zu besuchen. Ab dem 30.

November wird die Bibliothek dann an der Monbijoustrasse 72-74 in Bern wieder öffnen. Das Bundesamt für Kultur, das ebenfalls im selben Gebäude untergebracht ist, wird seinen Umzug bereits im August antreten und in das Verwaltungsgebäude "Titanic" an der Monbijoustrasse ziehen. Beide Institutionen werden mindestens sieben Jahre am provisorischen Standort bleiben, wobei die Dauer von den Bauarbeiten am ursprünglichen Standort abhängt, die frühestens 2034 abgeschlossen sein werden.

Die Sanierung wurde durch statische Probleme ausgelöst, die bei Untersuchungen zur Erdbebensicherheit im Jahr 2018 zutage gefördert wurden. Das renommierte Basler Architekturbüro Christ & Gantenbein zeichnet für die Gesamtsanierung und den Umbau der Bibliothek verantwortlich. Neben der Behebung der strukturellen Mängel wird dabei auch die zeitgemäße Nutzung des historischen Gebäudes sichergestellt, das sowohl für die Nationalbibliothek als auch für das Bundesamt für Kultur als langfristiger Hauptsitz dienen soll.

Während der Sanierungsphase bleiben die Kernaufgaben der Nationalbibliothek und des Bundesamts für Kultur uneingeschränkt erhalten. Die provisorischen Räumlichkeiten im Monbijou bieten ausreichend Platz für die öffentlichen Bereiche, die Archive und die Verwaltung. Die Nationalbibliothek wird auch am neuen Standort wieder ihre Sammlungen zugänglich machen, Ausstellungen veranstalten und als kulturelles Gedächtnis der Schweiz wirken. Das Bundesamt für Kultur setzt seine Arbeit in den Bereichen Kulturgüterschutz, Denkmalpflege und Kunstförderung fort, ohne dass es zu nennenswerten Einschränkungen kommt.

DieÖffentlichkeit wird gebeten, den Umzug und die damit verbundenen Schließungsphasen zu beachten. Informationen zu den neuen Öffnungszeiten und eventuellen Sonderveranstaltungen werden rechtzeitig auf den Websites der beiden Institutionen bekanntgegeben





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