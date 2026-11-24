Florence und Niklas bleiben in Schweden. Das geplante Haus in der Schweiz war nicht käuflich, Niklas fürchtet dort weniger Krebs-Kontrollen als im Heimatland.

Das Paar Florence und Niklas, das ursprünglich aus der Schweiz stammt und in Schweden lebt, hat seinen geplanten Auswanderungs-Traum in die Schweiz vorerst aufgeben müssen. Die Pläne für den Umzug, bei dem die beiden ihr heutiges Anwesen in Schweden verkaufen und in der Schweiz ein neues Zuhause finden wollten, sind gescheitert. Der Hauptgrund dafür ist das unerwartete Verhalten der Vermieterin des Gnadenhof s, zu dem die gewünschte Liegenschaft gehört.

Mietvertrag in der Schweiz storniert

Die Betreiberin des Gnadenhofs, an den die begehrte Liegenschaft angebunden ist, hat ihre Zusage zur Überlassung des Hauses zurückgezogen. Ursprünglich war eine Übernahme des Objekts durch Florence und Niklas vereinbart, doch nun möchte die Betreiberin die Immobilie stattdessen als privates Ferienhaus nutzen. Diese Entscheidung kam für das Paar überraschend, da die Vorbereitungen für den Umzug bereits weit fortgeschritten waren.

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Florence, die Schweizerin im Team, hatte ihr eigenes Anwesen in Schweden bereits zum Verkauf ausgeschrieben. Die Liegenschaft in der Schweiz schien auf den ersten Blick perfekt zu ihren Anforderungen zu passen. Ein entscheidendes Argument war dabei die Eignung des Grundstücks für die Haltung ihrer zahlreichen Hunde, die einen festen Bestandteil ihres Lebens in Schweden darstellen.

Sorge um medizinische Versorgung und Krebsnachsorge

Neben der wohnlichen Situation spielt die medizinische Versorgung eine zentrale Rolle in den Überlegungen von Niklas, der an einer Krebserkrankung leidet. Die schlechte Nachricht hat ihn zutiefst getroffen, da er in Schweden mit Einschränkungen bei der Krebsnachsorge rechen muss. Bisher wurden seine Kontrolluntersuchungen im Abstand von vier Jahren durchgeführt, nachdem sie zuvor lediglich alle sechs Monate bzw. jährlich stattfanden.

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Niklas äußert große Befürchtungen hinsichtlich der künftigen Betreuung in Schweden. Er sorgt sich um den Tag, an dem die Ärzte entscheiden könnten, keine weiteren Krebsuntersuchungen mehr vorzunehmen, da sie nichts mehr finden. Diese Unsicherheit hat ihn dazu bewogen, nach besseren Lösungen zu suchen, die ihm mehr Sicherheit im Umgang mit seiner Erkrankung bieten würden.

Gründe für die Angst vor weniger Kontrollen in Schweden

Für Niklas wäre ein Umzug in die Schweiz vor allem aus medizinischen Gründen attraktiv gewesen. In der Schweiz rechnet er mit häufigeren Kontrollterminen und einer längeren Dauer der Überwachungsmaßnahmen. Diese regelmäßigen medizinischen Checks würden ihm das Gefühl geben, besser im Blick zu sein und frühzeitig auf etwaige Veränderungen reagieren zu können.

Er betont, dass eine engmaschigere Nachsorge in der Schweiz eine enorme psychische Entlastung darstellen würde. Die Angst vor einem unbehandelten Rückfall ist für ihn allgegenwärtig, weshalb er die Chance auf eine intensivere medizinische Betreuung in der Schweiz so hoch eingeschätzt hat.

Zukunftspläne: Fokus auf Hunde und eigene Projekte

Trotz der tiefen Enttäuschung versuchen Florence und Niklas, die Situation zu akzeptieren und Positives darin zu sehen. Florence findet vor allem Trost und Ablenkung in ihrer Arbeit mit den Hunden. Sie hatte befürchtet, nach der Absage in ein tiefes Loch zu fallen, doch inzwischen merkt sie, wie gut sie mit dem Rückschlag umgehen kann. Der Umzug hätte sie von ihrer gewohnten Routine und den Tieren weggeführt, was sie als negativen Faktor betrachtet hat.

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Nun konzentriert sich Florence auf die weiteren Projekte in Schweden. Sie plant, ihr Gästehaus auf dem Anwesen weiterzuentwickeln und sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Die Aufgabe des Plans, in der Schweiz eine kleine Bar zu eröffnen und dort ihr selbst gebrautes Bier anzubieten, hat sie vorerst beiseite gelegt.

Positive Ausstrahlung und langfristige Perspektive

Niklas, der sich im Whirlpool mit Florence entspannt, hat durch seine Erkrankung gelernt, das Leben in der Gegenwart zu schätzen. Er weiß, dass die Zeit endlich ist, und versucht daher, jeden Moment positiv zu nutzen. Seine Sorge um die Zukunft bleibt zwar bestehen, doch der Zusammenhalt mit Florence gibt ihm die Kraft, weiterhin optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Auf die Frage, wo sie sich in fünf Jahren sehen, antwortet Niklas mit einem Scherz: Er werde dann vermutlich "mehr graue Haare" haben. Trotz der Herausforderungen durch seine Erkrankung und den fehlgeschlagenen Auswanderungsplan bleiben die beiden als Paar fest zusammen. Florence und Niklas bleiben in Schweden, wo sie ihre Hunde und ihre gewohnte Umgebung weiterführen können.