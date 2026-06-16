Umzonung des Friedhofs Oberkirch: Bürger können über neue Wohnzone W2a mitwirken

Die Stadt Frauenfeld plant, das brachliegende Areal des Friedhofs Oberkirch in eine zweigeschossige Wohnzone umzuwandeln. Eine umfangreiche Potenzialstudie hat ergeben, dass die Integration des bestehenden Parkplatzes und die Einhaltung historischer sowie naturschutzrechtlicher Vorgaben machbar sind. Die Unterlagen stehen vom 17. Juni bis 14. August 2026 zur Einsicht, und die Bevölkerung ist zu einer öffentlichen Mitwirkung eingeladen.

Die Stadt Frauenfeld plant, das ungenutzte Grundstück des Friedhofs Oberkirch, das seit November 2025 brachliegt, in eine neue Wohnzone umzuwandeln. Nach dem Betriebseinstieg der dortigen Pflanzenproduktion im Oktober 2025, der aus wirtschaftlichen und energiepolitischen Gründen eingestellt wurde, eröffnete sich die Frage nach einer zukunftsfähigen Nutzung des Areals.

Die Fläche beherbergt neben den überholten Gewächshäusern auch mehrere schützenswerte Objekte: Das Inventar schützenswerter Ortsbilder (ISOS), das Inventar schützenswerter Verkehrswege (IVS), mehrere nationale Denkmalschutzobjekte und Naturschutzflächen. Deshalb wurde im Frühjahr 2026 eine umfassende städtebauliche Potenzialstudie durchgeführt, die fünf unterschiedliche Bauvarianten - jeweils mit zwei‑ bzw. dreigeschossigen Gebäuden - detailliert analysierte. Die Ergebnisse zeigen, dass eine bauliche Dichte nach der bestehenden Wohnzone W2a, die das unmittelbare Umfeld charakterisiert, als verträglich gilt.

Zweigeschossige Gebäude lassen sich besser an die Topografie anpassen und fügen sich harmonischer in das historische Friedhofsumfeld ein als dreigeschossige Baukörper. Der aktuelle Parkplatz kann in die neue Bebauung integriert werden, sofern der Geländeablauf optimal genutzt wird, und stellt zugleich eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung dar. In der Gestaltungsplanung muss eine klare Abgrenzung zum Friedhof erfolgen, um die friedvolle Atmosphäre des Bestattungsplatzes zu erhalten.

Im rechtskräftigen Zonenplan liegt das Kernplanungsgebiet, bestehend aus den Parzellen 20'341 und 61'081, derzeit in der Zone für Sport‑, Freizeit‑ und Grünanlagen, während die angrenzenden Parzellen teils der Wohnzone W2a und teils der Freihaltezone zugeordnet sind. Im Norden und Osten des Areals befinden sich kleinere Waldstücke, die als natürliche Puffer dienen.

Die geplante Zonenplanänderung sieht vor, das gesamte Kerngebiet sowie die aktuell genutzte Parkfläche in die Wohnzone W2a einzugliedern, um die Bebauung zu ermöglichen und gleichzeitig die städtebauliche Kontinuität zur Umgebung zu wahren. Die neue Wohnzone soll ein gemischtes Angebot aus zweigeschossigen Wohnhäusern und ergänzenden Grünflächen bieten, wobei die historischen und ökologischen Werte des Standorts berücksichtigt werden. Die Bevölkerung wird ausdrücklich eingeladen, im Rahmen einer öffentlichen Mitwirkung Stellung zu den geplanten Änderungen zu nehmen. Die relevanten Unterlagen stehen vom 17.

Juni bis zum 14. August 2026 im Amt für Hochbau und Stadtplanung im Erdgeschoss während der regulären Bürozeiten zur Einsicht bereit. Zusätzlich können sie über die digitale Plattform "E‑Mitwirkung" unter dem Stichwort "Mitwirken Frauenfeld" eingesehen werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Meinung zu den geplanten Bebauungsvarianten, zur Integration des Parkplatzes und zur Gestaltung der Abgrenzung zum Friedhof schriftlich oder persönlich zu äußern.

Die gesammelten Rückmeldungen fließen in die abschließende Bewertung ein und bestimmen letztlich, ob und in welcher Form die Wohnzone W2a realisiert wird. Diese Beteiligungsphase ist ein wichtiger Schritt, um eine nachhaltige und an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Stadtentwicklung zu gewährleisten





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