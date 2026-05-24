Umweltminister Till Backhaus verteidigt Rettungsaktion für Wal Timmy

Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat sich nach dem Tod von Wal Timmy emotional für die umstrittene Rettungsaktion ausgesprochen. Der Minister verteidigte die Rettungsversuche und zeigte Verständnis für die Menschen, die sich um das Tier gekümmert haben.

Umwelt minister Till Backhaus (SPD) hat sich nach dem Tod von Wal Timmy emotional für die umstrittene Rettungsaktion ausgesprochen. Der Minister verteidigte die Rettungsversuche und zeigte Verständnis für die Menschen, die sich um das Tier gekümmert haben.

Backhaus betonte, dass er eine «emotionale Bindung» zu Timmy hatte und mehrfach den Wal besucht hatte. Er kritisierte jedoch die Kritikern der Rettungsaktion und wies darauf hin, dass die Wissenschaft auch irren kann. Das Schicksal von Timmy hatte die Menschen über Wochen bewegt, und seine Freilassung Anfang Mai im Skagerrak endete mit dem traurigen Anblick, dass sein lebloses Hülle vor der dänischen Insel Anholt zerhackt wurde.

Buckelwale wie Timmy gehören normalerweise nicht in die Ostsee, und sein Auftauchen vor Schleswig-Holstein war eine Sensation





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