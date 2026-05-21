Umwelt Arena Schweiz: Klimafreundliche Sanierung von Bestandsgebäuden

Die Stiftung Umwelt Arena Schweiz zeigt mit Ausstellungen und umgesetzten Projekten, wie bestehende Gebäude klimafreundlich saniert werden können. Das Mikrowohnen-Projekt ist ein wegweisendes Konzept.

Bestehende Gebäude können klimafreundlich saniert werden. Wie genau, zeigt die Umwelt Arena Schweiz in Ausstellungen und umgesetzten Projekten. Die Stiftung Umwelt Arena Schweiz zeigt mit ihrem Mikrowohnen ein wegweisendes Wohnkonzept.

Die Umwelt Arena Schweiz zeigt praktikable Alternativen zum Abriss. Nachhaltiges und bezahlbares Wohnen gehört zu den drängendsten Herausforderungen der Schweiz. Gerade im Umgang mit älteren Liegenschaften zeigt sich ein Spannungsfeld: Abriss oder Totalsanierung führen oft zu höheren Mieten – und damit zu Leerkündigungen. Doch es geht auch anders.

Die Stiftung Umwelt Arena Schweiz zeigt mit konkreten Projekten, wie sich bestehende Gebäude sozialverträglich und gleichzeitig klimafreundlich erneuern lassen. Denn es zeigt sich: Zwischen Abriss und Nichtstun gibt es praktikable Alternativen. Walter Schmid, Stiftungsratspräsident Umwelt Arena, sagt dazu: «Bestehende Gebäude lassen sich durch Aufstockung mit Holz und teilweise Mikrowohnungen sinnvoll verdichten. In Kombination mit einer energetischen Sanierung entsteht ein klarer Mehrwert – für Investoren, Bewohnerinnen und Bewohner und die Umwelt.

» Und ohne, dass dabei die bestehende Mieterschaft verdrängt wird. Wie solche Konzepte konkret funktionieren, können Interessierte vor Ort erleben: In der Umwelt Arena Schweiz wird das Thema anhand von Ausstellungen und Führungen greifbar gemacht. Besonders die Mikrowohnung auf 50 Quadratmetern für vier Personen zeigt, wie effizient und gleichzeitig alltagstauglich verdichtetes Wohnen sein kann. Aber dazu später mehr





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