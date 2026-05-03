Umsatzverluste im Tessiner Einzelhandel: Italien lockt Schweizer Kunden

Der Tessiner Einzelhandel verliert zunehmend an Umsätzen an italienische Geschäfte, insbesondere in Como. Eine Senkung der Mehrwertsteuerschwelle in Italien und die hohe Wertfreigrenze für Schweizer Bürger verstärken diesen Trend.

Der grenznahe Einzelhandel im Tessin erlebt eine zunehmende Verlagerung von Umsätzen nach Italien, insbesondere in die Stadt Como . Dies ist auf eine Kombination aus Faktoren zurückzuführen, darunter die gestiegene Attraktivität italienischer Produkte aufgrund des Wechselkurs es, die Senkung der Mehrwertsteuer schwelle in Italien und die weiterhin relativ hohe Wertfreigrenze für Schweizer Bürger.

Laut Enzo Lucibello, Präsident des Tessiner Detailhandelsverbands (Disti), sind Geschäfte und Supermärkte jenseits der Grenze zum wichtigsten Einzelhandelsakteur für die Tessiner Bevölkerung geworden. Diese Entwicklung wird durch Daten von Global Blue, einem führenden Unternehmen im Bereich der Mehrwertsteuerrückerstattung, bestätigt. In den letzten zwei Jahren ist das sogenannte 'Tax-Free'-Shopping in Como um sechs Prozent gestiegen, was dem Doppelten des nationalen Durchschnitts entspricht. Schweizer Kunden spielen dabei eine Schlüsselrolle und generieren 61 Prozent des Gesamtvolumens dieser 'Tax-Free'-Ausgaben.

Ein weiterer signifikanter Anteil von 31 Prozent entfällt auf Käufer aus Nicht-EU-Ländern, deren Zahl ebenfalls in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Während Nicht-EU-Kunden tendenziell höhere Ausgaben im Luxussegment tätigen, konzentrieren sich Schweizer Kunden verstärkt auf den Grosshandel und nutzen das 'Tax-Free'-System häufig ausschliesslich für Einkäufe in Supermärkten in Grenznähe. Die Senkung der Mehrwertsteuerschwelle in Italien von knapp 155 Euro auf 70 Euro ab dem 1. Februar 2024 hat diesen Trend zusätzlich verstärkt.

Diese Massnahme macht es für ausländische Kunden attraktiver, kleinere Einkäufe zu tätigen und die Mehrwertsteuer zurückzufordern. Für den Tessiner Einzelhandel bedeutet dies jedoch einen weiteren Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Lucibello betont, dass Italien und die Schweiz in unterschiedlichen wirtschaftlichen Lagen agieren und dass die Schweizer Wertfreigrenze von 300 Franken, die ab Anfang 2025 auf 150 Franken gesenkt wird, immer noch zu hoch sei, um den Einkaufstourismus effektiv einzudämmen. Disti hatte sich bereits im Vernehmlassungsverfahren für eine Senkung auf 50 Franken ausgesprochen.

Neben dem Einkaufstourismus belasten den Tessiner Handel auch ungünstige Wechselkurse und die von Rom beschlossene Senkung der Verbrauchssteuern in Italien. Dies führt zu einer Situation, in der Kunden beim Einkaufen in Italien nicht nur von günstigeren Preisen profitieren, sondern auch noch Geld für andere Ausgaben wie Treibstoff und Verpflegung übrig haben. Die Kombination dieser Faktoren stellt eine erhebliche Herausforderung für die lokale Wirtschaft dar.

Um dem Kundenabfluss entgegenzuwirken, hat der Kanton Tessin im letzten Jahr einen zusätzlichen Sonntag mit offenen Geschäften bis 400 Quadratmeter in touristischen Regionen eingeführt. Diese Massnahme konnte den Abwärtstrend zwar teilweise bremsen, jedoch blieben die Umsätze insgesamt rückläufig. Lucibello verdeutlicht, dass die Situation komplex ist und eine umfassende Strategie erfordert, um die Wettbewerbsfähigkeit des Tessiner Einzelhandels langfristig zu sichern. Dazu gehören neben einer Anpassung der Wertfreigrenze auch Massnahmen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft und zur Förderung des Konsums im Tessin.

Die aktuelle Lage zeigt deutlich, dass der grenznahe Einzelhandel im Tessin unter erheblichem Druck steht und innovative Lösungen benötigt, um sich den veränderten Marktbedingungen anzupassen. Die Abhängigkeit von Schweizer Kunden ist gross, und die Entwicklung in Italien beeinflusst die Tessiner Wirtschaft in erheblichem Masse. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Handel ist daher unerlässlich, um die Zukunft des Tessiner Einzelhandels zu sichern und die regionale Wirtschaft zu stärken.

Die Herausforderungen sind vielfältig, aber mit gezielten Massnahmen und einer klaren Strategie kann der Tessiner Einzelhandel seine Position verbessern und den Kundenabfluss zumindest teilweise stoppen





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