Umgestürzter Baum blockiert Bahnstrecke von Bern nach Thun

Ein heftiges Unwetter hat am Dienstagnachmittag zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Bern und Thun geführt. Ein umgestürzter Baum blockierte die Bahnstrecke und führte zu zahlreichen S-Bahn-Ausfällen.

Ein heftiges Unwetter hat am Dienstagnachmittag zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Bern und Thun geführt. Ein umgestürzter Baum blockierte die Bahnstrecke und führte zu zahlreichen S-Bahn-Ausfälle n.

Die SBB teilte mit, dass der Bahnverkehr zwischen Bern Europaplatz und Burgistein stillstand und die Linien S3, S4, S31 und S44 betroffen waren. Passagiere mussten sich auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die SBB rechneten damit, dass die Behinderungen bis etwa 18.30 Uhr andauern werden. Für Pendlerinnen und Pendler zwischen den Bahnhöfen Bern und Burgistein wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert.

Reisende, die direkt zwischen Bern und Thun unterwegs seien, sollten den Umweg über Münsingen nehmen. In der Schweiz gab es bislang knapp 7500 Blitze. In Bad Ragaz in der Ostschweiz erreichten Windböen bis zu 114 km/h und im Tessiner Stabio regnete es am stärksten mit 76 mm





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Bahnverkehr Umwetter Bern Thun S-Bahn-Ausfälle

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