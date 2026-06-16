Umfragen zeigen knappe Mehrheit für Bilateralen III - Debatte über Ständemehr hält an

Die geplante Abstimmung über das Vertragspaket Bilateralen III spaltet die Schweiz. Aktuelle Umfragen zeigen eine leichte Zustimmung, die SVP fordert ein Ständemehr. Die parlamentarische Entscheidung steht noch aus.

Die Debatte um die Bilateralen III, ein umfassendes Paket von Verträgen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, ist im vollen Gange und polarisiert das Land.

Während die Schweizerische Volkspartei (SVP) für die Annahme des Pakets ein zusätzliches Ständemehr fordert und damit ein rein fakultatives Referendum ablehnt, will das linke Lager die Entscheidung allein der Stimmbevölkerung überlassen. Die kommende Abstimmung, deren konkreter Termin noch nicht feststeht, rückt damit immer mehr in den Mittelpunkt des politischen Tagesgeschäfts. Im Parlament wird derzeit dazu verhandelt: Der Bundesrat spricht sich für ein fakultatives Referendum ohne Ständemehr aus, die Staatspolitischen Kommissionen beider Räte hingegen für ein obligatorisches Referendum.

Die endgültige Entscheidung fällt voraussichtlich im nächsten Jahr, wenn auch der Nationalrat das Geschäft behandelt hat. Besonders gespannt wird darauf geblickt, wie sich dieFraktionen der FDP und der neu gegründeten Mitte-Partei positionieren, da sie im Ständerat über eine komfortable Mehrheit verfügen und damit den Ausschlag geben könnten. Aktuelle Umfragen zeichnen ein leicht unterschiedliches Bild, aber insgesamt eine knappe Zustimmung für das Vertragspaket.

Eine vom Institut Leewas durchgeführte und von 20 Minuten und Tamedia in Auftrag gegebene Nachbefragung, die zwischen dem 11. und 14. Juni 2024 insgesamt 26'205 Personen online befragte, zeigt eine leichte Mehrheit der Befürworter. Demnach sprechen sich 46 Prozent der Befragten für die Bilateralen III aus, während 40 Prozent dagegen stimmen würden. Der statistische Fehlerbereich liegt bei 1,5 Prozentpunkten.

Die detaillierte Auswertung der Umfrage legt dabei deutliche Unterschiede je nach Alter, Bildung und politischer Ausrichtung offen. Besonders viel Zustimmung fand die Vorlage bei den über 65-Jährigen (61 Prozent Ja oder Eher Ja) sowie bei Personen mit höherem Bildungsabschluss. Stark befürwortet wird das Paket zudem im städtischen Raum und auf der linken Seite des politischen Spektrums. Bei Sympathisanten der GLP (76 Prozent), der Grünen (71 Prozent) und der SP (70 Prozent) waren die Zustimmungswerte am höchsten.

Auf der anderen Seite lehnten 25 Prozent das Paket klar ab, weitere 15 Prozent stimmten eher dagegen. Besonders deutlich ist die Ablehnung bei Sympathisanten der SVP, wo 79 Prozent gegen die EU-Verträge sind. Personen mit obligatorischer Schulbildung und Bewohner ländlicher Gebiete lehnen das Paket ebenfalls mehrheitlich ab. Gleichzeitig existiert eine andere Umfrage, die ein noch klareres Bild zeichnet.

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hatte das Institut Sotomo mit einer Befragung beauftragt. Diese wurde zwischen dem 5. und 12. Juni 2024 mit 1'794 Personen durchgeführt und kommt zu dem Ergebnis, dass die Zustimmung zum bilateralen Weg deutlich überwiegt. Insbesondere die beiden Abkommen zu Dublin (77 Prozent Zustimmung) und Schengen (76 Prozent Zustimmung) finden sehr breite Unterstützung.

Die Personenfreizügigkeit wird hingegen von 27 Prozent abgelehnt, 68 Prozent befürworten sie. In der Frage, ob für die Annahme des Pakets ein Ständemehr nötig sei, zeigte sich in der Leewas-Umfrage eine gespaltene Meinung: 43 Prozent erachteten das einfache Volksmehr für ausreichend, 39 Prozent hielten ein doppeltes Mehr (Volks- und Ständemehr) für notwendig. Vor allem Befragte, die der FDP und der SVP nahestehen, sprachen sich für diese höhere Hürde aus.

Diese Diskussion spiegelt sich auch im Parlament wider, wo die Kommissionen für ein obligatorisches Referendum mit Ständemehr plädieren. Die wirtschaftlichen Aspekte spielen eine zentrale Rolle in der Debatte. Economiesuisse geht von einer deutlichen Bestätigung des bilateralen Wegs aus und betont die Wichtigkeit des Pakets für den Schweizer Standort. Gleichzeitig macht die SVP mit ihrer Forderung nach einem Ständemehr klar, dass sie das Vertragswerk grundsätzlich kritisch sieht und eine höhere Hürde für die Annahme will.

Das linke Lager wiederum argumentiert, dass eine einfache Mehrheit des Volkes ausreicht, um den demokratischen Willen auszudrücken. Die Alters- und Bildungsunterschiede in den Umfragen deuten darauf hin, dass die Zustimmung zur EU-Annäherung stark mit moderneren, urbanen und höher gebildeten Milieus korreliert, während in traditionelleren, ländlichen und wenigerformalisierten Schichten mehr Skepsis herrscht. Die Finalisierung des parlamentarischen Verfahrens steht noch aus, wobei der definitive Entscheid im Nationalrat frühestens 2025 fallen wird.

Bis dahin bleibt die Abstimmung über die Bilateralen III eine der zentralen politischen Fragen der Schweiz, mit potenziell weitreichenden Folgen für die Beziehungen zur Europäischen Union und die Schweizer Wirtschaft. Zusätzlich gibt es eine positive Meldung im europäischen Kontext: Die Schweiz ist rückwirkend zum 1. Januar 2025 wieder am europäischen Forschungsprogramm Horizon Europe assoziiert. Bundesrat Guy Parmelin unterzeichnete am Montag gemeinsam mit EU-Kommissarin Ekaterina Sachariewa ein entsprechendes bilaterales Abkommen.

Diese Einigung in einem spezifischen Bereich zeigt, dass trotz der angespannten Lage bei den Bilateralen III in einzelnen Feldern weiterhin Kooperation möglich ist. Die gesamte Thematik ist von großer emotionaler und auch gefühlsmäßiger Bedeutung; es geht um Identität, Souveränität und wirtschaftliche Perspektiven. In diesem komplexen Umfeld bewegen sich die Parteien, Interessengruppen und die Wählerschaft, und die kommenden Monate werden zeigen, ob und unter welchen Bedingungen die Bilateralen III vom Schweizer Volk angenommen werden





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