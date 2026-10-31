Umfrage: 84 Prozent der Männer verbergen psychische Probleme am Arbeitsplatz

Eine US-Umfrage von LiveCareer zeigt: 84 Prozent der berufstätigen Männer glauben, psychische Probleme am Arbeitsplatz verbergen zu müssen. 78 Prozent haben Stress oder Burnout verschwiegen.

Eine repräsentative Umfrage von LiveCareer unter 700 berufstätigen Männer n in den USA zeigt, dass psychische Belastungen am Arbeitsplatz oft tabuisiert werden. 84 Prozent der Befragten sind der Meinung, von Männer n werde erwartet, psychische Probleme am Arbeitsplatz nicht zu zeigen und die Zähne zusammenzubeissen. Die Ergebnisse des Men’s Mental Health Check-In Reports wurden am Donnerstag veröffentlicht.

Männer verschweigen Stress und Burnout

78 Prozent der befragten Männer geben an, Stress, Burnout oder psychische Belastungen im Job zumindest gelegentlich verschwiegen zu haben, um stark oder professionell zu wirken. Nur 15 Prozent fühlen sich laut Umfrage wohl dabei, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Als grösste Hürden nennen die Männer den Wunsch, allein damit fertigzuwerden (35 Prozent), Angst vor Verurteilung oder Stigmatisierung (34 Prozent) sowie mögliche berufliche Nachteile (32 Prozent).

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Führungskräfte fragen selten nach

Auch von der Führungsebene kommt laut den Befragten oft kein Impuls für ein Gespräch: 52 Prozent sagen, ihre Führungskraft habe sich im vergangenen Jahr nie nach ihrem Stresslevel oder psychischen Wohlbefinden erkundigt. 28 Prozent berichten, dies sei nur ein paar Mal passiert. Die Mehrheit der Männer wünscht sich offenbar mehr Offenheit von Vorgesetzten, doch die Umfrage zeigt, dass das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz weiterhin stark tabuisiert ist.

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Hintergrund: Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz

Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen, dass psychische Belastungen am Arbeitsplatz für viele Männer ein Tabuthema sind. Die Angst vor Stigmatisierung und beruflichen Nachteilen führt dazu, dass sie Stress und Burnout verschweigen. Dabei kann das Verschweigen von psychischen Problemen langfristig zu ernsthaften gesundheitlichen Folgen führen. Experten betonen, dass offene Gespräche und ein unterstützendes Arbeitsumfeld wichtig sind, um psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern.