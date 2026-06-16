Umfassende Modernisierung am Flughafen Budapest: Neue Parkplätze, Hybrid‑Check‑in und erweiterte Sicherheitsinfrastruktur

Der Flughafen Budapest erweitert das Parkangebot, führt Hybrid‑Check‑in‑Schalter ein, modernisiert Sicherheitskontrollen und investiert in Feuerlösch‑ und Entwässerungssysteme, um den Komfort und die Sicherheit der Reisenden zu steigern.

Der Flughafen Budapest bereitet sich mit einer Reihe umfangreicher Infrastruktur maßnahmen auf die verkehrsreichsten Monate des Jahres vor. Im Rahmen des laufenden Ausbauprojekts Terminal+ wurden im vergangenen Monat mehrere zentrale Modernisierungen abgeschlossen, die den Komfort der Reisenden erhöhen und gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft gewährleisten.

Seit Anfang Juni steht den Passagieren nun der neu eröffnete Langzeitparkplatz Relax Parking zur Verfügung, der rund zweitausend zusätzliche Stellplätze bietet. Dieser Parkplatz ist mit fast fünfzig Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet, sodass umweltbewusste Reisende ihre Autos während des Aufenthalts bequem aufladen können. Die Erweiterung des Parkangebots ist ein wichtiger Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie des Flughafens, die darauf abzielt, den CO₂‑Fußabdruck des Gesamtabwurfs zu reduzieren und gleichzeitig das Serviceangebot zu verbessern. Im Terminalbereich wurden sieben neue Hybrid‑Check‑in‑Schalter installiert.

Diese flexibel nutzbaren Schalter können je nach Bedarf entweder als klassische Gepäckabgabeschalter oder als Selbstabgabestationen für Passagiere eingesetzt werden, die ihr Gepäck eigenständig aufgeben möchten. Durch diese modulare Lösung lassen sich Wartezeiten deutlich verkürzen und die Personalressourcen effizienter einsetzen. Parallel dazu wurden die Sicherheitskontrollen umfassend modernisiert: acht neue Kontrollspuren wurden eröffnet, die sowohl die Abfertigungsrate erhöhen als auch die Gesamtkapazität des Sicherheitsbereichs ausbauen.

Das erweiterte Kühlsystem im Sky Court sorgt zudem dafür, dass die Temperatur im Terminal selbst an heißen Sommertagen angenehm bleibt, da es bis Mitte des Sommers vollständig installiert und in Betrieb genommen wird. Hinter den Kulissen investiert der Flughafen Budapest in die Betriebssicherheit und in die Instandhaltung kritischer Infrastrukturen. Die Feuerlöschanlage wurde komplett modernisiert, und ein neues Hochleistungspumpensystem mit einer Förderleistung von 45.000 Litern Wasser pro Minute wurde installiert, um im Ernstfall eine schnelle und effektive Brandbekämpfung zu ermöglichen.

Zusätzlich wurde die mehr als 17.000 Quadratmeter große Rollbahn G umfassend saniert: neue Beleuchtungssysteme wurden eingebaut und ein modernes Entwässerungsnetz installiert, das die Standzeit der Bahn bei widrigen Wetterbedingungen reduziert. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, den Flughafen nicht nur für die kommende Hauptreisezeit, sondern auch für die langfristige operative Stabilität zu rüsten. Zum 75‑jährigen Jubiläum des Flughafens wurde das Gelände zudem mit einer besonderen Liszt‑Installation zum World Piano Day verschönert, die die kulturelle Verbindung Budapests zur Musik traditionell unterstreicht





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flughafen Budapest Infrastruktur Nachhaltigkeit Sicherheitskontrollen Terminal+ Expansion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flughafen Zürich nimmt Noida-Flughafen bei Dehli in BetriebDer vom Flughafen Zürich entwickelte Noida Airport bei Delhi ist in Betrieb. Der Start erfolgt trotz schwieriger Bedingungen im internationalen Luftverkehr.

Read more »

Flughafen Zürich nimmt Noida-Flughafen bei Dehli in BetriebDer vom Flughafen Zürich entwickelte Noida Airport bei Delhi ist in Betrieb. Der Start erfolgt trotz schwieriger Bedingungen im internationalen Luftverkehr.

Read more »

Betriebsstart: Flughafen Zürich nimmt Noida-Flughafen bei Delhi in BetriebDer Flughafen Zürich hält trotz der Folgen des Nahostkonflikts an seiner positiven Einschätzung des indischen Luftverkehrsmarktes fest, und auch die im März kommunizierte Finanzprognose für den Konzern bleibt unverändert.

Read more »

Machtwechsel in Budapest: Orban liess Ungarns Verfassung oft ändernMit 135 zu 50 Stimmen beschliesst das Parlament eine Amtszeitbeschränkung für Premierminister. Der Rechtspopulist Viktor Orban, der die Verfassung einst selbst schuf, ist damit von einer Rückkehr an die Macht ausgeschlossen.

Read more »