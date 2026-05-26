Umfassende Geschwindigkeitskontrollen in Appenzell Ausserrhoden führen zu Anzeigen und Bussen

Während der Pfingsttage wurden im Kanton Appenzell Ausserrhoden zahlreiche Fahrer mit hohen Geschwindigkeiten erfasst, darunter ein 23‑jähriger Autofahrer, der 79 km/h über dem Tempolimit lag, was zu Anzeigen und Geldstrafen führte.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben die Polizeibehörden während der Pfingsttage mehrere umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, bei denen zahlreiche Verkehr steilnehmer erhebliche Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit begingen. Innerhalb von etwa einer Stunde wurden fünf Fahrer von Motorrädern und Personenwagen erfasst, die mit Geschwindigkeiten zwischen 105 km/h und 140 km/h an einer festgelegten Messstelle vorbeirauschten.

Ein besonders auffälliger Fall betraf einen 23‑jährigen Autofahrer, der zusammen mit drei Mitinsassen auf einer als 80 km/h ausgewiesenen Außerortsstrecke in Richtung Appenzell unterwegs war und dort mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h gemessen wurde. Nachdem die Polizei, in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, den Fahrzeugführer kurz nach 15.45 Uhr gestoppt hatte, stellte sich nach Abzug der gesetzlichen Toleranz heraus, dass er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 79 km/h überschritten hatte.

Dieser Verstoß führte zu einer Anzeige und einer erheblichen Geldbuße, da die Überschreitung die Grenzen des vereinfachten Ordnungsbussystems deutlich überstieg. Im weiteren Verlauf des Pfingstmontags setzten die Behörden die Kontrollen auf der Strecke zur Schwägalp und im Sondertal fort. Dort wurden über mehrere Stunden hinweg weitere Messungen vorgenommen, bei denen 17 Fahrer von Personenwagen und Motorrädern identifiziert wurden, die Geschwindigkeiten zwischen 108 km/h und 128 km/h erreichten.

Diese Fahrer wurden an die Staatsanwaltschaft verwiesen und sehen sich nun strafrechtlichen Konsequenzen ausgesetzt. Zusätzlich zu den eigentlichen Anzeigen wurde festgestellt, dass rund 80 weitere Verkehrsteilnehmer die Messstelle zwar ebenfalls zu schnell passierten, jedoch innerhalb eines Rahmens lagen, der eine Abrechnung über das vereinfachte Verfahren mit einer Ordnungsbusse zuließ. Die Behörden betonen, dass die vermehrten Kontrollen nicht nur der Ahndung von Verkehrssündern dienen, sondern auch ein wichtiges Signal für die allgemeine Verkehrssicherheit im Kanton setzen sollen.

Durch die konsequente Durchsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzungen soll das Risiko von Unfällen, insbesondere in den kurvenreichen und teils unübersichtlichen Außenbereichen, nachhaltig reduziert werden. Die Polizei appelliert an alle Fahrerinnen und Fahrer, die ausgeschilderten Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten und insbesondere in den ländlichen Gebieten, wo häufig höhere Geschwindigkeiten verleitet werden, stets aufmerksam zu bleiben. Die Sanktionen bei groben Überschreitungen, wie im Fall des 23‑jährigen Fahrers, zeigen, dass die Behörden keinerlei Toleranz gegenüber rücksichtslosen Fahrverhalten haben.

Weiterhin wird angekündigt, dass in den kommenden Wochen weitere temporäre Messstellen eingerichtet werden, um die Einhaltung der Tempolimits kontinuierlich zu überwachen und das Bewusstsein für sicheres Fahren zu stärken





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