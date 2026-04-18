Umfangreiche Strassen- und Haltestellenerneuerung in Thalwil: Einschränkungen für sechs Monate

Thalwil steht vor einer sechsmonatigen Bauphase, die die Albis- und Zürcherstrasse sowie die umliegenden Bushaltestellen betrifft. Die Arbeiten beginnen am 20. April und umfassen den barrierefreien Ausbau von Haltestellen, die Erneuerung von Belägen und Randabschlüssen sowie den Austausch von Kanalisations- und Werkleitungen. Autofahrer und ÖV-Nutzer müssen sich auf wechselnde Verkehrsführungen, Sperrungen und Umleitungen einstellen.

In Thalwil stehen in den kommenden Monaten umfangreiche Bauarbeiten bevor, die zu erheblichen Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer und Anwohner führen werden. Sowohl die Albisstrasse als auch die Zürcherstrasse sowie die Bushaltestelle n rund um den zentralen Kreisel werden einer umfassenden Erneuerung unterzogen. Diese Massnahmen, die sich über einen Zeitraum von rund einem halben Jahr erstrecken, sind notwendig, um die Infrastruktur zu modernisieren und die Zugänglichkeit für alle zu verbessern.

Die erste Etappe der Bauarbeiten beginnt am Montag, dem 20. April, und konzentriert sich auf die Albisstrasse. Hier wird die Bushaltestelle Schützenhaus barrierefrei ausgebaut. Ziel dieser Massnahme ist es, Menschen mit eingeschränkter Mobilität, wie Rollstuhlfahrende, Senioren mit Rollatoren und Personen mit Kinderwagen oder Rollkoffern, einen selbstständigen und sicheren Ein- und Ausstieg in die öffentlichen Verkehrsmittel zu ermöglichen. Die Arbeiten an dieser Haltestelle werden voraussichtlich sechs Wochen in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit werden die beiden Bushaltestellen auf der Albisstrasse in Richtung Bauackerweg verlegt. Der fliessende Verkehr wird durch ein Lichtsignal geregelt, das den Verkehr einspurig durch die Baustelle und um den Kreisel führt. Um die Bauarbeiten zu ermöglichen, werden die Ausfahrten von der Dorfstrasse in den Kreisel sowie in die Albisstrasse gesperrt. Dies wird zu Umleitungen und möglicherweise zu verlängerten Fahrzeiten in diesem Bereich führen.

Ab Dienstag, dem 26. Mai, beginnt die zweite und umfangreichere Etappe der Bauarbeiten. Diese konzentriert sich auf die Zürcherstrasse zwischen dem Kreisel Albisstrasse und der Tischenloostrasse. Hier werden schadhafte Beläge erneuert und die Randabschlüsse instand gesetzt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser Etappe ist die Schaffung eines neuen Fussgängerübergangs mit einer Mittelschutzinsel beim Kreisel Albisstrasse. Zudem wird der bestehende Fussgängerstreifen angepasst, um die Sicherheit für Fussgänger zu erhöhen. Parallel dazu führt die Gemeinde Thalwil umfassende Arbeiten an der Kanalisation und den Werkleitungen durch. Diese Arbeiten sind essenziell, um die Funktionalität und Langlebigkeit der unterirdischen Infrastruktur zu gewährleisten. Die zweite Etappe der Bauarbeiten wird voraussichtlich bis Ende Oktober andauern. Auch in diesem Bauabschnitt wird der Verkehr mittels eines Lichtsignals einspurig durch die Baustelle geleitet. Die Bushaltestellen bleiben während dieser Zeit auf Höhe des Bauackerwegs. Zusätzliche Sperrungen betreffen die Ausfahrten aus der Dorfstrasse in den Kreisel und die Albisstrasse, sowie die Einfahrt von der Zürcherstrasse in die Tischenloostrasse.

Für die abschliessenden Belagsarbeiten, die den gesamten Abschnitt zwischen dem Kreisel Albisstrasse und der Tischenloostrasse betreffen, ist eine vollständige Sperrung für ein verlängertes Wochenende unumgänglich. Über diesen genauen Termin wird die Bevölkerung zu einem späteren Zeitpunkt mittels eines separaten Flyers informiert. Die Gesamtdauer der Bauarbeiten macht eine vorausschauende Planung für alle Verkehrsteilnehmer unerlässlich, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.





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