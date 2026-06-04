Umfahrung Engi bis Dietfurt bleibt tagsüber ganz gesperrt

Die Umfahrung Engi bis Dietfurt bleibt am 8. und 9. Juni 2026 tagsüber ganz gesperrt. Der Verkehr wird während der Arbeiten durchs Dorf Bütschwil umgeleitet.

Die Umfahrung Engi bis Dietfurt bleibt am 8. und 9. Juni 2026 tagsüber ganz gesperrt. Der Verkehr wird während der Arbeiten durchs Dorf Bütschwil umgeleitet.

Die Sperrung der Umfahrung Engi bis Dietfurt ist für den Unterhalt und Erhalt der Straßeninfrastrukturen zwingend nötig. Die Tunnelreinigung ist verbindlich und muss durchgeführt werden. Die Grünpflege- und Holzerarbeiten können bei sehr schlechter Witterung kurzfristig um einige Tage verschoben werden. Bei gesperrter Umfahrung Engi bis Dietfurt wird der Verkehr über das Dorf Bütschwil umgeleitet.

Aus Rücksicht auf die Anwohner in den Umleitungsbereichen werden die Tagessperrungen von 7.15 Uhr bis maximal 16.30 Uhr gelegt, damit der Morgen- und der Abendverkehr möglichst ungestört zirkulieren kann. Dies bedeutet, dass die Sperrungen erst ab zirka 7.20 Uhr auf einer Seite eingerichtet werden. Die Sperrungen werden am Montag, 8. Juni 2026 und Dienstag, 9.

Juni 2026, jeweils von 7.15 Uhr bis maximal 16.30 Uhr, durchgeführt. Die Umfahrung Engi bis Dietfurt ist eine wichtige Verkehrsverbindung im Kanton St. Gallen. Die Sperrung der Umfahrung Engi bis Dietfurt wird den Verkehr in der Region beeinflussen. Die Anwohner in den Umleitungsbereichen werden von der Sperrung betroffen sein.

Die Sperrung der Umfahrung Engi bis Dietfurt wird den Verkehr in der Region beeinflussen. Die Anwohner in den Umleitungsbereichen werden von der Sperrung betroffen sein. Die Sperrung der Umfahrung Engi bis Dietfurt ist für den Unterhalt und Erhalt der Straßeninfrastrukturen zwingend nötig. Die Tunnelreinigung ist verbindlich und muss durchgeführt werden.

Die Grünpflege- und Holzerarbeiten können bei sehr schlechter Witterung kurzfristig um einige Tage verschoben werden. Die Sperrung der Umfahrung Engi bis Dietfurt wird den Verkehr in der Region beeinflussen. Die Anwohner in den Umleitungsbereichen werden von der Sperrung betroffen sein. Die Sperrung der Umfahrung Engi bis Dietfurt ist für den Unterhalt und Erhalt der Straßeninfrastrukturen zwingend nötig





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