Umbau Verkehrsknoten Göschenen-Wassen: Verbesserter Verkehrsfluss und erhöhte Sicherheit

Das Projekt zielt darauf ab, die Verkehrsströme im Bereich der Nationalstrasse A2 und der Gotthardpassstrasse zu entflechten, den Verkehrsfluss zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Der Umbau umfasst eine neue Brücke für die Kantonsstrasse und eine direkte Verbindung zwischen A2 und Gotthardpassstrasse.

Das Projekt zur Neugestaltung des Verkehr sknotens Göschenen -Wassen stellt eine umfassende Massnahme dar, um die bestehenden Verkehr sprobleme im Bereich der Nationalstrasse A2 und der Gotthard passstrasse nachhaltig zu lösen.

Der aktuelle Verkehrsknoten in Göschenen ist, insbesondere zu Stoßzeiten und während der Hauptreisezeiten, regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Diese Überlastung resultiert aus der Vermischung unterschiedlicher Verkehrsströme – darunter der intensive Süd-Nord-Transitverkehr, der regionale Pendlerverkehr sowie der lokale Verkehr – was zu erheblichen Rückstaus, Verkehrsbehinderungen und einer Beeinträchtigung der allgemeinen Leistungsfähigkeit des Knotens führt.

Die Situation stellt nicht nur eine Herausforderung für den motorisierten Individualverkehr dar, sondern birgt auch erhebliche Sicherheitsrisiken für vulnerable Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Radfahrer und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Die bestehende Infrastruktur bietet keine ausreichenden Schutzmaßnahmen und klare Trennungen, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Im Zentrum des Projekts steht die Realisierung einer modernen Verkehrsführung, die auf dem Prinzip der getrennten Ebenen basiert. Die Kantonsstrasse wird künftig über eine neu errichtete Brücke geführt, die eine kreuzungsfreie Überquerung der Gotthardpassstrasse ermöglicht.

Diese bauliche Maßnahme eliminiert einen der Hauptengpässe und sorgt für einen deutlich verbesserten Verkehrsfluss. Parallel dazu wird eine direkte und dedizierte Verbindung zwischen der Nationalstrasse A2 und der Gotthardpassstrasse geschaffen. Diese direkte Verbindung ermöglicht es, den Transitverkehr gezielt zu führen und von den lokalen Verkehrsströmen zu trennen, wodurch die Effizienz des gesamten Verkehrssystems gesteigert wird. Die Optimierung der Verkehrsführung trägt nicht nur zur Reduzierung von Staus und Reisezeiten bei, sondern erhöht auch die Verkehrssicherheit erheblich.

Für Fußgänger und Radfahrer sind durchgehende, klar markierte und sichere Verbindungen vorgesehen, die eine komfortable und gefahrlose Nutzung des Straßenraums gewährleisten. Die Planung berücksichtigt auch die Bedürfnisse von Einsatzfahrzeugen und Blaulichtorganisationen, um deren Durchfahrt zu optimieren und im Notfall eine schnelle Reaktion zu ermöglichen. Die Entlastung der Ortszentren von Göschenen und Wassen vom Durchgangsverkehr ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Projekts.

Durch die Umleitung des Verkehrs auf die neuen Verbindungen wird die Lebensqualität in den Ortszentren verbessert und die lokale Wirtschaft gestärkt. Die Planung und Umsetzung des Projekts liegt in der Verantwortung des ASTRA (Bundesamt für Straßen). Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf rund 20 Millionen Schweizer Franken, wobei der Kanton Uri einen Beitrag von zwei Millionen Franken leistet. Die öffentliche Auflage des Projekts ist für Mitte des Jahres 2026 geplant, was den Beginn des formellen Genehmigungsverfahrens markiert.

Der tatsächliche Baustart ist derzeit für das Jahr 2029 vorgesehen, wobei dieser Termin in enger Abhängigkeit von den Bauarbeiten am Gotthard-Strassentunnel steht. Eine enge Koordination mit den Arbeiten am Tunnel ist unerlässlich, um Synergien zu nutzen und potenzielle Störungen zu minimieren. Die Bauarbeiten selbst werden voraussichtlich eine Dauer von rund zwei Jahren haben. Während der Bauphase sind Verkehrsbehinderungen unvermeidlich, jedoch wird das ASTRA alles daran setzen, diese so gering wie möglich zu halten und die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu informieren.

Das Projekt stellt eine wichtige Investition in die Zukunft der Verkehrsinfrastruktur der Region dar und wird dazu beitragen, die Mobilität, Sicherheit und Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Die langfristigen Vorteile des Projekts überwiegen die kurzfristigen Belastungen während der Bauphase deutlich. Die Modernisierung des Verkehrsknotens Göschenen-Wassen ist ein entscheidender Schritt zur Sicherstellung eines reibungslosen und effizienten Verkehrsflusses im Herzen der Schweiz





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