Ulrico Carlo Hoepli: Verleger und Brückenbauer zwischen Italien und der Schweiz

Der Tod des Verlegers Ulrico Carlo Hoepli markiert das Ende einer 150-jährigen Verlagsgeschichte. Über ein Familienunternehmen, das von der Schweiz nach Mailand führte, und eine Stiftung, die bis heute wirkt.

Der italienische Verleger Ulrico Carlo Hoepli ist im Alter von 91 Jahren in Mailand gestorben. Die Schliessung der historischen Buchhandlung hinter der Piazza Scala war erst wenige Tage her.

Kurz vor seinem Tod war die Liquidation des von seiner Familie gegründeten Verlagshauses Hoepli beschlossen worden. Der Tod des 1935 geborenen Verlegers wurde am Dienstag bekannt, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Hoepli leitete in vierter Generation das Familienunternehmen, 1998 wurde er zudem zum Präsidenten des Verbandes europäischer Verleger ernannt. Dann ging die Leitung an die fünfte Generation über, wobei es Meinungsverschiedenheiten zwischen den drei Hoepli-Brüdern und ihrem Cousin Giovanni Nava gab, der gegen die Schliessung des Unternehmens war.

Die seit 1870 in Mailand ansässigen Fachbuchverleger Hoepli blieben der Schweiz eng verbunden. So stiftete 1911 ein Vorfahr Hoeplis die Hoepli-Stiftung, die gemeinnützige, wissenschaftliche und künstlerische Institutionen und Bestrebungen in der Schweiz unterstützt. Der Gründer, Ulrich Höpli, wanderte 1870 aus dem hinterthurgauischen Tuttwil nach Mailand aus, um dort die Buchhandlung von Theodor Laengner in der De-Cristoforis-Passage unweit des Domplatzes zu übernehmen





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