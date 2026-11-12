UKW-Comeback: SRG bringt Radiosender zurück auf Ultrakurzwelle

Die SRG sendet ihre Radioprogramme wieder über UKW von rund 30 Standorten. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung sollen die Sender erneut empfangen können.

Die SRG, zu der auch SRF News gehört, hat mit der Wiederaufschaltung ihrer Radiosender auf dem UKW -Netz begonnen. Nach Angaben der SRG verläuft die Aufschaltung bisher ohne Probleme. Die Sender sind auf den gleichen Frequenzen zu empfangen wie vor der Abschaltung vor knapp zwei Jahren.

Geplant ist, dass rund 30 Sendestandorte in der ganzen Schweiz in Betrieb genommen werden. Damit sollen etwa 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung die Radioprogramme der SRG wieder über UKW empfangen können.

Also read Severin Dressen: «Comeback einer Kröte»

Rund 30 Sendestandorte gehen wieder ans Netz

Die SRG verbreitet ihre Radiosender wieder über UKW an rund 30 Standorten in der Schweiz. Nach Angaben der Medienstelle konzentriert sich die Wiederaufschaltung auf urbane Gebiete, auf Agglomerationen und auf Autobahnen.

Die SRG hat zudem eine Liste mit den Sendestandorten und dem jeweiligen Status der Aufschaltung veröffentlicht. Interessierte Hörerinnen und Hörer können dort nachsehen, welche Standorte bereits in Betrieb sind und welche noch folgen.

Advertisement

Die Wiederaufnahme betrifft die Radioprogramme der SRG insgesamt. Die Sender werden analog über das UKW-Netz verbreitet, während die Frequenzen für den Empfang unverändert bleiben.

Warum die Abschaltung rückgängig gemacht wurde

Die ursprüngliche Abschaltung von UKW Ende 2024 beruhte auf einer zehn Jahre alten Vereinbarung zwischen der SRG, der Radiobranche und dem Bund. Diese Vereinbarung bildete die Grundlage für den damaligen Entscheid, das UKW-Netz für die SRG-Programme abzuschalten.

Ende 2025 beschloss das Parlament, die UKW-Nutzung länger zu ermöglichen. Daraufhin schrieb das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) die UKW-Frequenzen erneut aus, und die SRG erhielt wieder eine Funkkonzession.

Die SRG versteht den Zuspruch als Auftrag der Bevölkerung. Sie hatte sich für die Funkkonzession beworben und wird ihre Radioprogramme deshalb wieder analog verbreiten.

Die Behörden erlassen die Rahmenbedingungen für den Radiobetrieb. Auf dieser Basis hatten die SRG und die Branche die UKW-Abschaltung zuvor gemeinsam beschlossen. Diese Rahmenbedingungen haben sich inzwischen geändert.

Advertisement

Kosten und Zukunft des UKW-Empfangs

Die zusätzlichen Kosten für die Wiederinbetriebnahme von UKW belaufen sich derzeit auf jährlich rund 6.5 Millionen Franken. Sie müssen mit dem laufenden, vom Bundesrat verordneten Sparprogramm vereinbart werden.

Eine Vollabdeckung hat die Verbreitung über UKW in der Vergangenheit rund 15 Millionen Franken pro Jahr gekostet. Die aktuelle Lösung mit rund 30 Standorten ist demnach deutlich kleiner dimensioniert.

Weitere Ausbauschritte will die SRG unter Berücksichtigung der Nutzung durch die Hörerinnen und Hörer sowie einer sorgfältigen Prüfung der betrieblichen und finanziellen Rahmenbedingungen festlegen. Fast neun von zehn Minuten Radiokonsum erfolgen heute bereits über DAB+ und Internet.

Für Hörerinnen und Hörer, die in den letzten Jahren auf einen digitalen Empfangsweg umgestiegen sind, ändert sich durch die Wiederaufnahme von UKW nichts. Die Abdeckung mit DAB+ sowie die Audioangebote im Internet, etwa die Play-Apps der SRG, sind flächendeckend verfügbar.

UKW dient nach Angaben der SRG als Brücke, damit das Radiopublikum mehr Zeit erhält, um auf digitale Empfangswege umzustellen. Die Verbreitung via UKW ist seit 2020 nicht mehr obligatorisch.