Ukrainischer Präsident Selenskyj: Russland verliert Initiative auf dem Schlachtfeld

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview mit CBS News erklärt, dass die russische Armee seit Ende Dezember des Vorjahres immer höhere Verluste an Soldaten erleidet. Dies sei ein Zeichen dafür, dass Russland die Initiative auf dem Schlachtfeld verliert und den Weg zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts eröffnet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview mit CBS News erklärt, dass die russische Armee seit Ende Dezember des Vorjahres immer höhere Verluste an Soldaten erleidet.

Dies sei ein Zeichen dafür, dass Russland die Initiative auf dem Schlachtfeld verliert und den Weg zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts eröffnet. Selenskyj betonte, dass Russland nicht mehr Territorium besetzen könne als die Ukraine zurückerobere. Er forderte inneren Druck auf Kremlchef Wladimir Putin und mehr Sanktionsdruck durch die USA und Europa, um zu einer diplomatischen Lösung zu gelangen. Bisherige Verhandlungs- oder Vermittlungsversuche seien an den Maximalforderungen Moskaus gescheitert.

Selenskyj kritisierte auch die Lockerung von Sanktionen gegen Russland angesichts der Erdölkrise, die er als unzureichende Herangehensweise betrachtet





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