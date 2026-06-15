Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommentiert in einem Video in Chisinau die Fortschritte in den EU-Beitrittsverhandlungen mit Moldau und fordert verstärkten Druck auf Russland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj feierte die gestartete Phase der EU- Beitritt sverhandlungen, die seiner Meinung nach ein entscheidendes Signal für die europäische Zukunftsendruck setzen. In einem Video, das von seiner offiziellen Seite gepostet wurde, erklärte er, dass die Eröffnung des Clusters für die Verhandlungen mit Moldau und der Ukraine gemeinsam einen klaren Impuls gebe, der die Europäische Union stark machen könne.

Er betonte, dass beide Länder hart daran gearbeitet haben, ihre Kooperationsstärke zu demonstrieren und den Beitritt letztlich gemeinsam zu erreichen. Selenskyj hielt den Besuch in Chisinau, die Hauptstadt Moldaus, kurz vor seinem Abflug zum G7-Gipfel für einen wichtigen Zwischenstopp, um die kooperative Haltung seiner Region zu festigen. In seinem Kommentar wies Selenskyj darauf hin, dass die Beschleunigung der Beitrittsgespräche die passende Antwort der europäischen Partner auf den seit mehr als vier Jahren währenden russischen Angriffskrieg gegen sein Land darstelle.

Er betonte, dass es sich um eine politische Entscheidung handele, die Europa heute benötige. Selenskyj hob hervor, dass die Initiative die Möglichkeit biete, mit den einzelnen Ländern einen gemeinsamen Kurs festzulegen, der nicht nur den europäischen Integrationsprozess vorantreibe, sondern auch die Sicherheit der Ukraine erhöhe. Der Präsident äußerte zudem die Hoffnung, dass die gemeinsame Position der EU eine stärkere Hand in den internationalen Verhandlungskreisen finde.

Im Zuge seiner Rede bezeichnete Selenskyj das kommende Treffen in Washington als einander zum Vertrauensvogel, falls die Führungskräfte die notwendige Unterstützung anbieten. Er argumentierte, dass ein Vorschlag von US-Präsident Biden einen zusätzlichen Druck auf die russische Besatzungsführung ausübe und davon abwarte, was dabei herauskomme. Er lieferte die Forderung, zum Beispiel wenn Russland die Offerte ablacht, müsse weiteres Druckmittel gegen Moskau umgesetzt werden.

Selenskyj schloss damit, dass die Ukraine bereit sei, mit der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und anderen Partnern eng zusammenzuarbeiten, um ihre Souveränität in der Region zu sichern und zugleich die Stabilität Europas zu fördern





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