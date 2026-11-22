Ein vermuteter ukrainischer Angriff mit Drohnenbooten hat das russische Schiff Merkury im Hafen von Bengasi schwer beschädigt. Die Ost-Regierung Libyens bestätigt den Vorfall.

Im Hafen von Bengasi im Osten Libyens hat eine schwere Explosion ein russisches Kriegsschiff getroffen und wahrscheinlich zerstört. Die Regierung im Osten des faktisch gespaltenen Landes vermutet einen gezielten Angriff mit unbemanntenbooten. Militärische Quellen bestätigen, dass sechs ukrainische Drohnenboote an dem Vorfall beteiligt gewesen sein könnten. Dieser Angriff markiert eine weitere Eskalation der Konflikte im Mittelmeerraum und zeigt die Reichweite der ukrainischen Marineoperationen außerhalb des direkten Kriegsschauplatzes.

Zerstörung der russischen Korvette Merkury

Marineexperten identifizieren das getroffene Schiff als die Korvette Merkury der russischen Marine. Die Explosion war aus erheblicher Entfernung zu hören und hat das Schiff höchstwahrscheinlich unwiederbringlich beschädigt oder zerstört. Ein libyscher Fernsehsender berichtete, dass von den sechs angreifenden Drohnenboote vier sofort außer Gefecht gesetzt wurden. Der Angriff ereignete sich in der Nacht zum Sonntag und wurde von Anwohnern sowie auf Videos in sozialen Medien dokumentiert, die einen großen Feuerball zeigen.

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Rolle Libyens und diplomatische Spannungen

Die Regierung im Osten Libyens betonte, dass das Land keine Partei im Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist. Sie erlaube auch keine Angriffe auf libyschem Gebiet, um externe Konflikte auszuspielen. Die West-Regierung mit Sitz in Tripolis äußerte sich besorgt über den Vorfall. Sie warnte davor, dass illegalen ausländischen Kräften der Zugang zu staatlichen Einrichtungen den Weg für weitere externe Konflikte in das Land öffnen könnte. Beide Regierungen sind verfeindet, zeigen sich aber im Umgang mit dem Angriff besorgt.

Ursachen des Aufenthalts und Sicherheit der Basis

Das russische Schiff hielt sich in Bengasi auf, um Treibstoff und Vorräte aufzunehmen, bevor es die Reise nach Russland fortsetzte. Die lokale Marinebasis und die dortigen Lager galten als sicher, und der Brand wurde nach der Explosion schnell unter Kontrolle gebracht. Der Betrieb im Hafen nahm wieder seinen normalen Verlauf auf. Dies zeigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort zumindest teilweise funktionstüchtig blieben, obwohl das Schiff selbst ein schweres Ziel wurde.

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Vergangene Angriffe und internationale Reaktionen

Die Ukraine war bereits für mehrere Angriffe auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich. Dazu gehörte unter anderem der Angriff auf den Flüssiggastanker Arctic Metagaz, der im März an Libyens Küste zerstört wurde. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich bei dem jüngsten Vorfall ebenfalls um einen ukrainischen Angriff handelte, blieb zunächst aus. Dennoch deuten die Indizien und die Berichte aus Militärkreisen stark in diese Richtung.

Auswirkungen auf die regionale Sicherheit

Der Angriff unterstreicht die Verwundbarkeit von Hafeninfrastruktur in Konfliktregionen. Er zeigt, dass auch neutrale oder neutralitätsbestrebende Staaten wie Libyen nicht vor externen militärischen Aktionen gefeit sind. Die Ereignisse in Bengasi könnten zu weiteren diplomatischen Diskussionen über die Sicherheit von Häfen in Krisengebieten führen. Die Lage in der Region bleibt weiterhin angespannt, da keine Partei bereit zu sein scheint, die militärischen Aktivitäten einzustellen.