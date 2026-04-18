Ukrainischer Drohnenangriff löst Brand in Sewastopol aus; weitere Angriffe in Leningrad

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russisch besetzte Stadt Sewastopol auf der Krim ist ein Öldepot in Brand geraten. Die Behörden berichten von abgeschossenen Drohnen als Ursache und betonen, dass die Treibstoffversorgung nicht beeinträchtigt sei. Parallel dazu wurden in der Region Leningrad Angriffe auf den Hafen von Wyssozk abgewehrt.

Bei einem nächtlichen ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland besetzte Schwarzmeerstadt Sewastopol auf der Krim ist nach Angaben lokaler Behörden ein Öldepot in Brand geraten. Der Leiter der Stadtverwaltung, Michail Raswoschajew, teilte auf der Social-Media-Plattform Telegram mit, dass der Brand in einem Tank mit Kraftstoffresten durch abgeschossene Drohnen ausgelöst worden sei.

Er versicherte jedoch, dass das Feuer keine Auswirkungen auf die Treibstoffversorgung der Stadt haben werde und keine Verletzten zu beklagen seien. Die russische Flugabwehr habe zudem zwei weitere Drohnen über dem Stadtgebiet erfolgreich abgeschossen. Diese Informationen konnten zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht unabhängig verifiziert werden. Russland hatte die ukrainische Halbinsel Krim im Jahr 2014 nach einem international nicht anerkannten Referendum annektiert, was einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern darstellte und zu anhaltenden Spannungen führte. Seit dem Beginn der großangelegten russischen Invasion der Ukraine vor über vier Jahren führt die Ukraine regelmäßig Drohnenangriffe auf militärische und strategische Ziele auf der Krim durch, um die russische Militärpräsenz zu stören und die Besatzungsbemühungen zu behindern. Die strategische Bedeutung Sewastopol als Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte macht die Stadt zu einem wiederkehrenden Ziel ukrainischer Attacken, die darauf abzielen, die operative Fähigkeit der russischen Marine einzuschränken. Die jüngsten Angriffe sind Teil einer breiteren Eskalation der militärischen Auseinandersetzungen, bei denen beide Seiten versuchen, die Initiative zu ergreifen und die jeweiligen Kapazitäten des Gegners zu schwächen. Die Intensivierung der ukrainischen Angriffe auf die russische Ölindustrie, wie in diesem Fall durch den Angriff auf ein Öldepot, zielt darauf ab, die Einnahmen Moskaus aus Öl-Exporten zu schmälern und somit die Finanzierung des Krieges zu erschweren. Parallel zu den Ereignissen auf der Krim meldete Gouverneur Alexander Drosdenko aus dem Gebiet Leningrad, das an die Metropole St. Petersburg angrenzt, dass der Hafen von Wyssozk Ziel ukrainischer Angriffe gewesen sei. Dort werde versucht, einen entstandenen Brand zu löschen. Laut Drosdenko seien insgesamt 27 ukrainische Drohnenangriffe über dem Gebiet abgewehrt worden. Die Angriffe auf den Hafen von Wyssozk, ein wichtiger Logistik- und Umschlagplatz für Öl und andere Güter, unterstreichen die Bemühungen der Ukraine, russische Infrastruktur auch weit entfernt von der Frontlinie zu treffen. Diese Strategie der Fernoperationen zielt darauf ab, Russland unter Druck zu setzen und die Wirtschaft des Landes zu schwächen, insbesondere durch die Beeinträchtigung seiner Energieexporte, die eine Haupteinnahmequelle darstellen. Die anhaltenden ukrainischen Angriffe auf russische Ziele, darunter auch kritische Infrastrukturen wie Öldepots und Häfen, zeigen die Entschlossenheit Kiews, den Krieg mit allen Mitteln zu führen und die russische Kriegsmaschinerie zu untergraben. Die russische Seite reagiert mit verstärkten Luftverteidigungsmaßnahmen und Berichten über abgewehrte Angriffe, um die eigene Bevölkerung und die internationale Gemeinschaft zu beruhigen und die eigene militärische Stärke zu demonstrieren. Die Situation bleibt angespannt, und die Bedrohung durch weitere Angriffe, sowohl von ukrainischer als auch von russischer Seite, ist allgegenwärtig, was die anhaltende Gefahr und Instabilität in der Region unterstreicht





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