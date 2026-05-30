Ukrainische Post liefert trotz Krieg: Päckchen erreichen die Schweiz

Trotz des anhaltenden Krieges gegen Russland kann die ukrainische Post internationale Pakete zustellen. Eine Schweizer Leserin erhielt ein aus der Ukraine bestelltes Kleid innerhalb von zwei Wochen. Experten erklären die Resilienz der Logistik und die Bemühungen um Alltagsnormalität unter schwierigen Bedingungen.

Seit über vier Jahren befindet sich die Ukraine im Krieg szustand mit Russland. Trotz dieser außergewöhnlichen Umstände funktioniert die ukrainische Post offenbar erstaunlich gut, sodass sogar Pakete zu Schweizer Empfängern gelangen.

Eine Leserin von Nau.ch berichtet, wie sie auf einer Wiederverkaufsplattform ein Kleidungsstück aus der Ukraine erwarb und das Päckli innerhalb von zwei Wochen in der Schweiz erhielt. Die Sendung ließ sich verfolgen und reiste zügig von Kiew nach Zürich. Diese Funktionsfähigkeit der Lieferketten wirft Fragen auf: Wie kann ein Land, das unter ständigen Angriffen leidet, solche logistischen Leistungen erbringen? Experten erklären, dass die ukrainische Bevölkerung eine bemerkenswerte Resilienz zeigt und versucht, einen gewöhnlichen Alltag aufrechtzuerhalten.

Dazu gehören Aktivitäten wie Arbeit, Einkauf oder kulturelle Veranstaltungen. Allerdings sei diese Form der Normalität trügerisch, denn Luftalarme und Angriffe, selbst in bisher verschont gebliebenen Städten, zermürben die Menschen. Insbesondere an der Frontlinie und nahe der russischen Grenze ist das Leben gefährlich, sodass Familienbesuche oft unterlassen werden. Die Wirtschaft leidet massiv unter den indirekten Folgen des Krieges: explodierende Energiepreise, schwierige Versorgungslagen und Personalmangel, weil viele Menschen kämpfen oder geflohen sind.

Trotzdem wird weiterhin produziert, teilweise mit Einschränkungen, und die Ukraine hat ihre Rüstungsindustrie ausgebaut, insbesondere im Bereich Drohnentechnologie, zu einem weltweit führenden Anbieter entwickelt. Was die Post betrifft, funktioniere der Inlandsverkehr sehr gut, was als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Alltags gilt. Internationale Sendungen laufen häufig über Polen, von wo aus sie per Flugzeug weitertransportiert werden.

Zudem nutzt die Ukraine weiterhin einige Häfen am Schwarzen Meer für Seetransporte. Allerdings verläuft der Warentransport über Land nicht immer reibungslos; es hängt stark vom jeweiligen Grenzübergang und der aktuellen militärischen Lage ab. Die Erfahrung des Kolumnisten Daniel Koch bestätigt, dass die Bedingungen an den Grenzen variieren und oft unsicher sind





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