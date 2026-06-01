Ukrainische Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland verschleppt und indoktriniert

Präsident Selenskyj berichtet von 20.000 entführten Kindern, die an die Front gezwungen werden. Ein Investigativbericht zeigt, wie Kinder aus einem Waisenhaus in Donezk in Russland adoptiert und in patriotische Milizen eingegliedert werden, um sie für den Krieg zu instrumentalisieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Fernsehinterview behauptet, dass entführte ukrainische Kinder von Russland an die Front gezwungen werden. Er nannte die Zahl von 20.000 namentlich bekannten Kindern, die aus besetzten Gebieten nach Russland verschleppt wurden, und erklärte, dass weitere Fälle unbekannt bleiben könnten.

Seine Aussagen wurden durch einen Bericht der ukrainischen Nachrichtenseite Ukrainska Pravda gestützt, der die Schicksale mehrerer Kinder aus dem Waisenhaus "Teremok" in Donezk nachverfolgte. Das Heim liegt in einem seit 2014 von russlandfreundlichen Separatisten kontrollierten Gebiet. Kurz vor dem vollständigen Einmarsch Russlands im Jahr 2022 wurden über 600 Kinder von dort nach Russland evakuiert. Der Bericht zeigt, wie diese Kinder systematisch indoktriniert und in russische patriotische Organisationen eingegliedert werden, um sie letztlich für den Militärdienst vorzubereiten.

Ein heute neunjähriger Junge namens Oleh wurde als Waise deklariert und bei einer Familie eines russischen Fallschirmjägers untergebracht, der 2022 in Butscha stationiert war, wo russische Truppen Kriegsverbrechen begingen. Ein Mädchen namens Vira erhielt nach ihrer Adoption in der Nähe der russischen Grenze russische Papiere und wurde in die Organisation "Orlyata Rossii" (Jungadler Russlands) aufgenommen. Später posierte sie mit Hilfsgütern für russische Soldaten.

Ein weiterer Junge, Semen, trat derselben Organisation in einer anderen Schule bei und wurde auf Fotos neben russischen Fallschirmjägern gezeigt. Auf der VKontakte-Seite eines Betreuungszentrums wurden mindestens 13 ehemalige Bewohner des Waisenhauses als bei der "militärischen Sonderoperation" getötet aufgeführt, darunter Semens Schwester. Das Waisenhaus "Teremok" soll nach dem Krieg im April 2025 wiedereröffnet haben, mit einem Lehrplan, der von den Kindern ein grundlegendes Verständnis für die russischen Streitkräfte, ihre Uniformen, Symbole und Ausrüstung sowie die Bereitschaft, darüber zu sprechen, verlangt.

Dieses Vorgehen wird als Teil einer systematischen Russifizierung und Militarisierung ukrainischer Kinder in den besetzten Gebieten beschrieben





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