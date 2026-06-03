Ukrainische Drohnenangriffe auf St. Petersburg überschatten Wirtschaftsforum

Ukraine attackiert Ölterminal und Militärziel in St. Petersburg. Russland meldet Abschuss von 354 Drohnen. Bei russischen Angriffen auf Kyjiw und Dnipro steigt die Zahl der Toten auf 18, darunter ein achtjähriges Kind.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Drohnenangriff e auf den Hafen der Millionenstadt St. Petersburg bestätigt. Die Einschläge bezeichnete er als gutes Resultat der gemeinsamen Arbeit von Drohneneinheiten verschiedener Truppengattungen und Geheimdienste.

Getroffen worden sei neben dem Ölterminal auch ein rein militärisches Ziel im Stadtbezirk Kronstadt, wo die russische Kriegsflotte ihren Stützpunkt in der Ostsee hat. Die Ziele lägen fast 1100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, betonte er. Vor Beginn des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums (SPIEF) haben die Behörden in der Millionenmetropole Einwohner und Gäste am Morgen vor Drohnenangriffen gewarnt. Achtung!

Es besteht Drohnengefahr auf dem Gebiet von St. Petersburg, möglich sind Störungen des mobilen Internets, hiess es in der versandten SMS. In St. Petersburg selbst soll eine Ölraffinerie in Brand geraten sein. Offiziell bestätigt ist das nicht. In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen von einer schwarzen Rauchwolke.

Es gebe einige Verletzte, teilte der St. Petersburger Gouverneur Alexander Beglow mit. Es sind einige Objekte beschädigt worden. Im Moment läuft die Beseitigung der Folgen. Konkrete Angaben zu den Schäden machte er nicht.

Alle Einsatzkräfte sind seinen Angaben nach in erhöhter Bereitschaft. Der Alarm überschattet das in der Regel glanzvoll für Gäste aus aller Welt inszenierte Forum, das bis Samstag dauert. Kremlchef Wladimir Putin ist in seiner Heimatstadt selbst Gastgeber. Erwartet werden auch Unternehmer und Wirtschaftsvertreter aus westlichen Staaten, darunter aus Deutschland.

Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen den Abschuss von 354 ukrainischen Drohnen, darunter auch in der Region um die Hauptstadt Moskau und im Leningrader Gebiet um die Millionenmetropole St. Petersburg. Überprüfbar sind die Angaben von unabhängiger Seite nicht. Auch im vor St. Petersburg gelegenen Kronstadt, wo die russische Kriegsmarine einen Stützpunkt hat, gab es am Morgen Drohnenalarm. Medienberichten zufolge schlugen Drohnen zudem in der Stadt Mitschurinsk in der zentralrussischen Region Tambow ein.

Ziel dort soll eine Fabrik gewesen sein, die auch Raketentechnik herstellt. In der von Russland annektierten Region Donezk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Reisebus mindestens sieben Menschen getötet worden. Es gebe auch elf Verletzte. In Jenakijewe wurde ein Linienbus auf der Strecke Moskau - Simferopol von einer Kampfdrohne angegriffen, teilte Besatzungschef Denis Puschilin am Morgen bei Telegram mit.

Dort verläuft eine Strasse zu der ebenfalls von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim und ihre Hauptstadt Simferopol. Puschilin sprach von einem weiteren Akt beispielloser, unmenschlicher Aggression. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Russlands Ermittlungskomitee leitete ein Verfahren wegen eines Terroranschlags ein.

Bei massiven russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen starben erst am Dienstag in den ukrainischen Millionenstädten Kyjiw und Dnipro mehr als 20 Menschen. Es gab laut Behörden mehr als 100 Verletzte. Die Zahl der zivilen Todesopfer in der Ukraine nach dem verheerenden russischen Angriff in der Nacht ist nach Behördenangaben auf 18 gestiegen. In der Millionenstadt Dnipro seien zuletzt die Leichen einer Frau und eines achtjährigen Jungen aus den Trümmern geborgen worden, schrieb der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha.

Damit sind allein in Dnipro zwölf Tote zu beklagen, darunter drei Kinder. 37 Menschen wurden dort verletzt. Weitere Opfer werden unter den eingestürzten Häuserblöcken vermutet. Auch in der Hauptstadt Kyjiw steigt die Zahl der Toten. Ein Verletzter ist im Krankenhaus gestorben, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit.

Russland hatte die Ukraine in der Nacht mit Drohnen, Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und auch Hyperschallwaffen beschossen. Das russische Verteidigungsministerium sprach in dem Zusammenhang von einer Vergeltungsaktion, die militärischen und militärnahen Zielen im Nachbarland gelte. Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kyjiw und andere Landesteile erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dabei gab es Behördenangaben zufolge landesweit 10 Tote und fast 100 Verletzte.

Im Zentrum von Kyjiw waren in der Nacht heftige Explosionen zu hören. Dabei wurden in der Dreimillionenstadt mindestens vier Menschen getötet und 58 weitere verletzt, wie Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb. Die Angriffe auf beiden Seiten zeigen die Eskalation des Konflikts und die hohen zivilen Opferzahlen. Der ukrainische Präsident Selenskyj betonte, dass die Drohnenangriffe auf St. Petersburg ein Zeichen der militärischen Fähigkeiten der Ukraine seien, während Russland seine Luftangriffe fortsetzt. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Sorge





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