Ukrainische Drohnen haben auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim mehrere Treibstofflager angegriffen. Die ukrainischen Spezialeinheiten haben angegeben, dass das Öllager Semikolodesjanska getroffen wurde und dass das Terminal im Hafen von Feodosija zur Versorgung der Krim im Notfall genutzt wird.

Ukrainische Drohnen haben auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim Treibstofflager angegriffen. Unter anderem sei das Öllager Semikolodesjanska getroffen worden, teilten die ukrainischen Spezialeinheiten auf Telegram mit.

Das Lager werde von den russischen Streitkräften als Umschlagplatz für die Versorgung der Truppen mit Treibstoff genutzt. Über das Ausmaß möglicher Schäden wurden zunächst keine Angaben gemacht. Ein weiterer Angriff ukrainischer Drohnen traf ein Ölterminal im Hafen von Feodosija. Das Terminal werde zur Versorgung der Krim im Notfall genutzt.

Auch hier machten die ukrainischen Sondereinheiten keine Angaben zu den Auswirkungen des Angriffs. Von russischer Seite gab es zu beiden Angriffen zunächst keine Informationen. Der befohlene Angriffskrieg gegen die Ukraine setzt Kiews Militär bei seinen Gegenangriffen seit Monaten auf Attacken gegen die russische Ölindustrie. Damit will die Ukraine den Treibstoffnachschub für die russischen Truppen unterbinden.

Dieser Angriffskrieg gegen die russische Ölindustrie hat bereits zu erheblichen Schäden geführt und könnte die Versorgungslage für die russischen Truppen weiter verschlechtern. Die ukrainischen Spezialeinheiten haben in den letzten Monaten mehrere Angriffe gegen die russische Ölindustrie durchgeführt, um den Treibstoffnachschub für die russischen Truppen zu unterbinden. Diese Angriffe sollen die russischen Truppen schwächen und ihre Fähigkeit, den Krieg zu führen, beeinträchtigen. Die Ukraine hofft, durch diese Angriffe die russischen Truppen zu schwächen und die ukrainische Bevölkerung zu schützen.

Die russischen Truppen haben bereits mehrere Angriffe gegen die Ukraine durchgeführt und haben zahlreiche Zivilisten getötet und verletzt. Die Ukraine hofft, durch diese Angriffe die russischen Truppen zu schwächen und die ukrainische Bevölkerung zu schützen





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