Kiew kritisiert Ägypten für die Annahme von ukrainischem Getreide aus besetzten Gebieten, das von Russland verschiffen wurde. Das ukrainische Aussenministerium fordert Rechtshilfe und warnt vor Völkerrechtsverletzungen.

Seit April erreichen regelmäßig russische Schiffe mit ukrainischem Getreide ägyptische Häfen. Dies wurde vom Kiewer Aussenministerium in sozialen Netzwerken bekanntgegeben. Die Lieferungen von Getreide aus besetzten ukrainischen Gebieten durch Baywa Russland verursachen weiterhin Aufruhr bei den ukrainischen Autoritäten.

Nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj Israel kürzlich vorwarf, bewusst gestohlenes Getreide von Russland zu importieren, steht jetzt auch Ägypten in der Kritik. Das ukrai nische Aussenministerium betont, dass seit April mindestens vier russische Frachter mit ukrainischem Getreide in Ägypten angekommen sind. Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha trafen Maßnahmen, um rechtliche Schritte einzuleiten. In einem offiziellen Schreiben an das ägyptische Justizministerium forderte Kiew Rechtshilfe wegen der «illegalen Ladung» und betonte, alle rechtlichen Beweise seien vorhanden.

Die umstrittene Ladung umfasste etwa 26.900 Tonnen, doch trotz der dringenden Anfrage wurde sie in Ägypten entladen. Der Minister appellierte an Ägypten, sich an das Völkerrecht sowie die Grundsätze derrière bilateraler Beziehungen zu halten. Sybiha betonte: «Plündern ist kein Handel, sondern Komplizenschaft, was die Aggression nur verstärken wird.

» Ägypten hatte bereits Anfang April in einem Telefonat zwischen Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Selenskyj betont, kein Getreide aus von Russland besetzten Gebieten annehmen zu wollen. weiterhin zehn 변 sois interessiert an einer Aufstockung der regulären Getreideimporte aus der Ukraine





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